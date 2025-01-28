Gerard Piqué se muda solo a Miami por una razón que tiene que ver con Shakira, pero muchos se cuestionan ¿y Clara Chía?

Uno de los divorcios más polémicos en los últimos años de la industria del espectáculo fue el protagonizado por Shakira -de 47 años de edad- y Gerard Piqué.

Tras varios dimes y diretes, tal parece que Shakira y Gerard Piqué -de 37 años de edad- han llegado a un acuerdo por el bienestar de sus hijos: Sasha y Milan.

Así quedaría demostrado con la decisión que habría tomado Gerard Piqué a solo unos días de celebrar un año más de vida.

Y es que Gerard Piqué ya se habría mudado a Miami, Florida en Estados Unidos dando un nuevo giro a su vida ya que se quedaría en el país por unos meses.

Una razón que involucra a Shakira, hizo mudarse a Gerard Piqué a Miami en Florida

Tras pasar unos años complicados, Shakira se encuentra viviendo uno de los mejores momentos a nivel profesional con su regreso a la música.

Shakira (@shakira / Instagram )

Shakira está por iniciar su gira Las Mujeres ya no lloran, la cual marcará su regreso a los escenarios, además de que es considerada como la más ambiciosa de su carrera.

Debido a la gran producción de sus conciertos, Shakira decidió mudarse a México, país que será el centro de operaciones de su gira.

México le facilitará a Shakira su traslado a países de América Latina, por lo que la cantante colombiana estará en el país por un tiempo.

Sin embargo, Shakira sorprendió en su llegada a México al revelar que sus hijos no se mudarían con ella, por lo que de inmediato se crearon varias especulaciones sobre quién se quedaría a su cuidado.

En medio de varias especulaciones, el portal de noticias Vanitatis informó que Gerard Piqué se mudó a Miami, Florida.

Esto con el objetivo de cuidar a sus hijos mientras que Shakira se encuentra en su gira mundial.

El medio destacó que Gerard Piqué ya estaría viviendo en Miami desde hace algunas semanas.

Gerard Piqué/MEXSPORT (MEXSPORT / MEXSPORT)

¿Y Clara Chía? Gerard Piqué se muda solo a Miami para atender la crianza de sus hijos con Shakira

De acuerdo con el medio, Gerard Piqué habría rentado un departamento en Miami en la “Ciudad del Sol”, con la intención de permanecer algunos meses.

Cabe señalar que tras la mudanza de Shakira con sus hijos a Estados Unidos, Gerard Piqué ya habría contemplado la idea de adquirir una propiedad ahí para convivir con los pequeños.

Sin embargo, era una idea que no habría concretado Gerard Piqué debido a la mala relación que tenía con Shakira.

Pero ahora que Shakira estará ausente por un tiempo habría llegado a un acuerdo con Gerard Piqué para que cuide a sus hijos.

A pesar de esta situación, se espera que Shakira pueda ser acompañada por sus hijos en algunas fechas, esto luego de que ambos han demostrado su talento en la música.

Vanitatis dio a conocer que Gerard Piqué se mudó solo, por lo que muchos se han cuestionado sobre que había pasado con Clara Chía.

Y es que desde hace varios meses se viene especulado sobre una ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía, pero esa información no ha sido confirmada.

Cabe recordar que chismosos han señalado que Shakira no está de acuerdo que sus hijos convivan con Clara Chía, por lo que puede que sea esa la razón de que Gerard Piqué se encuentre sin su pareja.

Será el próximo 2 de febrero que Shakira y Gerard Piqué celebren un año más de vida.

Vanitatis destacó que pese al acuerdo que habrían llegado Shakira y Gerard Piqué sobre el cuidado de sus hijos, su relación sigue sin ser buena.

Shakira empezará su gira el próximo 11 de febrero en Rio de Janeiro, Brasil.

Por su parte Gerard Piqué aún no tiene fecha de retorno a España.