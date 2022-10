Chuponcito reabrió la polémica acerca de las diversas denuncias de acoso sexual que recibió en 2020 y 2021, aceptando que sí engañó a su esposa.

A través de una entrevista con Yordi Rosado (¿donde más?), Chuponcito admitió que fue infiel con una bailarina que lo acusó de acoso, pero la denuncia es falsa ya que asegura, fue consensuado .

“Lo digo y me voy a seguir defendiendo. No tendría la cara, pero yo sé que no fue así y por eso me desmaquillé, tuve que despojarme de esto, mostrarme así”

Chuponcito.