Desde el programa de estreno de El Retador, ha llamado la atención desde las imitaciones, al canto y el baile; pero mucho de ello ha sido por la polémica de Arath de la Torre en redes sociales.

Entre la diferencia de opiniones entre los jueces de El Retador y las críticas que se han llevado en redes sociales, estos negaron favorecer a los talentos ya conocidos.

Ahora, este domingo 28 de agosto es el tercer programa de El Retador y la competencia está que arde, pues Dulce sigue indispuesta a ceder el trono.

Por otra parte, Arath de la Torre logró recuperar su corona de campeón por su imitación de Luis Miguel.

Adrián Di Monte y Pía Saenz regresaron al trono de baile al enfrentarse al colectivo Flamboyance y los votos fueron decisivos y se inclinaron por la pareja.

Recuerda sintonizar El Retador a las 80:30 por Las Estrellas y sigue la cobertura que SDPnoticias tiene para ti.

Luego de que Arath de la Torre recuperara el trono en El Retador, mismo que estuvo en manos del imitador de ‘Chuponcito’, David Sansores, este decidió enfrentar al hate.

Arath de la Torres arremetió contra sus haters, quienes criticaban sus imitaciones, diciendo “ni hace reír”.

Y aunque él les había contestado en sus redes sociales, decidió elegir el personaje de ‘El Loco’ Valdés, para hacer frente a quienes señalaron “no sabe hacer standup, no hace reír”.

Pero eso no fue todo, sino que en El Retador, apareció el imitador de ‘Chuponcito’ a ofrecerle disculpas a Arath de la Torre por haberle tirado hate.

Desde que el imitador pisó el escenario, el famoso se mostró a la defensiva diciendo “acepto tus disculpas”, pero le quitó la oportunidad laboral que le había ofrecido”.

“Brother no estás preparado, yo te dije te voy a dar personajes en El Privilegio de Mandar, pero no, olvídalo... Acepto las disculpas, no escupas para arriba, no te metas conmigo, si me respetas, me admiras, me quieres, no me tires”.

Arath de la Torre, imitador.