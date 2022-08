¿Qué pasó en El Retador con ‘Chuponcito’? Arath de la Torre lo explica durante el programa Hoy y externa su molestia en contra de Pierre David Sansores por haber señalado que él fue beneficiado durante la emisión.

En medio de las críticas que ha recibido por su participación en el programa El Retador, Arath de la Torre ha decidido responderle a todos sus haters señalando que mientras más lo atacan, más sigue triunfando.

Tras la controversia generada durante la emisión del 28 de agosto de El Retador, Arath de la Torre de 47 años de edad utilizó las cámaras del programa Hoy para poder explicar lo qué había sucedido.

Además de su participación en el programa Hoy, Arath de la Torre se encuentra colaborando en El Retador como el campeón de imitación.

Con solo tres programas al aire, Arath de la Torre ha causado gran controversia pues usuarios han señalado que la producción lo ha favorecido para que no salga de la emisión.

Estas acusaciones también fueron retomadas por Pierre David Sansores, imitador de Chuponcito, quien primero le ganó a Arath de la Torre, pero después perdió con la interpretación del famoso de Luis Miguel.

Tras la polémica, Arath de la Torre compartió que es lo que había pasado en El Retador y de una vez por todas habló sobre la posible preferencia que tiene en el programa El Retador.

“Cuando él pierde yo lo abrazo, lo estimulo, me comparto como un caballero. Le dije lo hacer muy bien vente a Privilegio, para que pase algo con los concursantes, porque luego no pasa nada”

Arath de la Torre se mostró molestó con las declaraciones de Pierre David Sansores, imitador de Chuponcito.

“Le ganó, según yo con mucha dignidad, y al otro día va y pone un tuit o uno de estos en las redes de que yo no canto, de que me arreglan la voz, que tengo preferencia por las caracterizaciones, que me pusieron un mariachi”

Arath de la Torre