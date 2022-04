Christian Nodal sabe cómo divertirse y ahora lo hizo a lado del excampeón de boxeo de peso pesado, Andy Ruiz. Ambos estuvieron recorriendo la ciudad de Las Vegas a bordo de un auto de lujo.

El cantante de ‘Adiós Amor’ publicó una historia de Instagram, donde mostraba que se encontraba en Las Vegas.

Se mostró usando una camisa rosa y un pantalón negro, acompañado de botas y unos lentes de sol.

Christian Nodal publicó una historia de Instagram donde se a Andy Ruiz manejando un Lamborghini mientras paseaban por las calles de ‘La ciudad del pecado’.

Andy Ruiz se mostró contento y cantando junto a Christian Nodal, quien de fondo hacía bulla.

Se desconocía que Christian Nodal fuera cercano al excampeón de boxeo, pues esta es la primera vez que se les ve celebrando juntos.

Andy Ruiz tendrá su próxima pelea en julio contra Tyrone Sponge en la Plaza de Toros México.

El cantante y Andy Ruiz disfrutaron un momento juntos antes de cumplir con sus compromisos, pues Christian Nodal tiene un concierto el 22 de abril en Jalisco.

El cantante sorprendió a sus fans al compartirles que quiere irse a vivir a Estados Unidos, pues la situación de México se pone cada día más difícil.

Christian Nodal asegura que aquí no cuenta con privacidad y esto lo ha orillado a tomar la decisión de irse a vivir a Estados Unidos.

Aseguró que en México no se puede tener un carro o una casa ‘bonita’ porque las personas sabrían dónde vive.

“Me pasó que tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gusta que no había privacidad”

Christian Nodal