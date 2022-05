En medio de los dimes y diretes alrededor de ‘Nodeli’, Christian Nodal se deja ver con una rubia, quien sería su nueva conquista luego de salir con Mariana García y Aurora Cárdenas.

Sí, mientras Belinda dice estar tranquila disfrutando de España al lado de sus amigos, Christian Nodal intenta olvidarse del escándalo que desató la mamá de su exnovia, paseándose con una nueva mujer.

Christian Nodal, cantante. (@nodal)

Equipo del programa de espectáculos Chisme No Like, captó el momento en que Christian Nodal abordaba una camioneta junto a una bella dama al termino de un espectáculo que organizó Amazon.

Como ya es costumbre, la nueva pareja no iba sola, estaban acompañados del equipo de seguridad del intérprete de música regional mexicana así como de Jaime González, padre del famoso.

“(Christian Nodal) ya está bien, ya no trae lastimado el tobillo, trae tacones más bajitos y la novia qué guapa, es hermosa, refinada, tranquila”, dijeron los conductores de Chisme No Like.

Sin embargo, no revelaron la identidad de la supuesta y actual conquista del cantante de “Ya no somos ni seremos”.

Christian Nodal está sanando, se olvida de Belinda

El cantante lo dejó claro, quiere olvidarse de su romance con Belinda sobre todo ahora que la familia de la joven se ha dedicado a hablar mal de él, por lo que quiere limpiar su nombre.

Para ello ha amenazado con contar su verdad si continúan despotricando en su contra ya que aún lo atormentan los fantasmas y lo considera necesario para su proceso de sanación.

Por otro lado, además de concentrarse en su carrera, Christian Nodal busca aliviar su corazón en compañía de hermosas mujeres, desde que terminó con ‘Nodeli’, el cantante ha sido captado con al menos 6 mujeres.

La modelo Mariana García y la empresaria Aurora Cárdenas fueron las últimas personas que se dejaron ver paseando con el artista, incluso, Gustavo Adolfo Infante se atrevió a confirmar un romance con la segunda.

Queda claro, el cantante está disfrutando la soltería y hasta el momento no hay una mujer que lo motive a involucrarse en una nueva relación romántica.