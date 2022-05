Christian Nodal sale con Aurora Cárdenas, confirma Gustavo Adolfo Infante. La vida amorosa del cantante sigue causando confusión y es que hace unos días lo relacionaban sentimentalmente con Mariana García.

Sin embargo, el periodista de espectáculos lo aclara, Christian Nodal sí está rehaciendo su vida pero al lado de la empresaria de bienes raíces.

Aurora Cárdenas (@auroracardenas / Instagram)

En el programa televisivo de Gustavo Adolfo Infante se mostró un video de Christian Nodal abordando una camioneta a la que también sube Aurora Cárdenas.

En ese momento la pareja no estaba sola, además del equipo de seguridad del cantante, a éste lo acompaña su papá, quien es el que orquesta la salida del hotel que el famoso abandonaba.

Curiosamente, Christian Nodal se percata de la cámara por lo que manda un saludo en su dirección. Queda claro, a él no le interesa lo que digan alrededor de su estado civil.

Al respecto, el periodista acepta que la nueva conquista del intérprete regional mexicano es muy guapa, tan guapa como lo es Belinda.

¿Cuánto tiempo llevan saliendo Christian Nodal y Aurora Cárdenas?

Aunque se desconoce cuánto tiempo ha estado saliendo Christian Nodal con Aurora Cárdenas, se sabe que ambos ya se frecuentaban en abril de este año, mes en que se les captó juntos por primera vez.

La nueva pareja se habría conocido porque Christian Nodal solicitó los servicios de Aurora Cárdenas para adquirir una propiedad, recordemos que ella es experta en el tema.

Desde aquel día habría comenzado a intercambiar mensajes con la actual CEO y fundadora de la empresa de bienes raíces “I did it for you”. Textos que comenzaron siendo formales y terminaron adquiriendo un toque más íntimo.

Aurora Cárdenas (@auroracardenas / Instagram)

Actualmente ambos harían un gran esfuerzo para pasear juntos por lo que no debe sorprendernos ver a la empresaria acompañando a Christian Nodal a sus conciertos.

Cabe mencionar que hasta el momento, Christian Nodal no ha hecho público su romance aunque algunos periodistas le han preguntado si está soltero, él evade la situación asegurando que se encuentra bien y feliz.