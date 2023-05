Christian Nodal recuerda cómo quedó humillado por Wisin y Yandel y todo por no saber perrear y así cuenta su triste historia.

El cantante de regional mexicano Christian Nodal, de 24 años de edad, contó el vergonzoso momento que vivió en unos de los conciertos de Wisin y Yandel.

Christian Nodal reveló que no sabe bailar reguetón pero, a pesar de eso, acompañó a su pareja a disfrutar en vivo a Wisin y Yandel.

Christian Nodal y Cazzu pronto se convertirán en papás de una niña y los fans ya ansían ver el nacimiento de su pequeña.

Recordemos que la cantante Cazzu reveló en pleno concierto, ante la sorpresa de todos sus fans, que está embarazada de Christian Nodal.

Pero antes de que su bebé nazca, Christian Nodal recordó uno de los momentos que ha vivido con su pareja Cazzu.

Cazzu y Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Christian Nodal no sabe perrear y quedó humillado ante Wisin y Yandel

Christian Nodal reveló en el podcast “Escuela de Nada” que acudió a un concierto de Wisin y Yandel con su pareja, Cazzu.

Pero al momento de saber que era un concierto de los exponentes de reguetón, se quedó preocupado; y no porque no le gustaba la música de Wisin y Yandel, si no porque no sabe perrear.

“Fuimos a un concierto de Wisin y Yandel y yo la verdad como no se perrear, yo iba por mi novia. A mí me gusta mucho Wisin y Yandel, pero no era como: ‘voy a ir a un concierto de Wisin y Yandel’”. Christian Nodal

Comentó que él iba porque a Cazzu le gusta y aunque no estaba tan convencido en ir, lo hizo para vivir ese momento en pareja.

Christian Nodal recordó que cuando iba llegando del baño, se puso detrás de Cazzu y empezó a moverse poquito , pero de pronto Wisin lo vio entre el público y le dijo una frase de sus canciones.

“Aprieta, Nodal, aprieta” Wisin

En ese momento, el cantante comentó que sintió tanta vergüenza porque no sabía qué hacer .

Wisin reaccionó al vergonzoso momento que vivió Christian Nodal en uno de sus conciertos

El video donde Christian Nodal relata el vergonzoso momento que vivió en el concierto de Wisin y Yandel, ya se ha viralizado por todas las redes sociales.

Tras la popularidad de esta chistosa anécdota que vivió Christian Nodal, de inmediato Wisin reaccionó a la divertida historia.

Por medio de Twitter, el reguetonero escribió una frase con la que hizo referencia a lo que contó Christian Nodal en el podcast “Escuela de Nada”.