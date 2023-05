Esto le costará a Christian Nodal borrarse los tatuajes de la cara, sin embargo expertos señalan que posiblemente el cantante no podrá quitarse todos los diseños que tiene en el rostro.

Christian Nodal -de 24 años de edad- ha mostrado la gran pasión que tiene por sus tatuajes por lo que tiene varios en su piel, tanto en su cuerpo como en el rostro.

Tras anunciar que pronto se convertirá en padre con Cazzu -de 29 años de edad-, Christian Nodal reveló que deseaba borrarse los tatuajes de su rostro ya que quería que su bebé lo conozca con su cara limpia.

Sin embargo, Christian Nodal se tendrá que enfrentar a un largo proceso para poder borrarse los tatuajes de la cara. Conoce el procedimiento al que se tendrá que someter el cantante.

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al aparecer con tatuajes en el rostro a finales del 2021. El cantante ya se había realizado varios en su cuerpo.

En medio de las críticas por el cambio de su apariencia, Christian Nodal señaló que amaba los tatuajes y siempre llevaba sus pasiones a otro nivel.

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a dios los tatuajes se borran (…) Me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto, pero me gustaría que mi hija conozca mi carita, ¿entiendes?”

