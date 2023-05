Durante una entrevista, Christian Nodal -de 23 años de edad- reveló qué canción lo hace llorar sin siquiera saber qué dice la letra.

Y es que a pesar de que la letra es importante, con Christian Nodal se señaló que en ocasiones “hay melodías que te tocan”.

Por su parte Christian Nodal destacó que sería la voz y forma en que se está interpretando la canción lo que hace que le den ganas de llorar.

En una entrevista para ‘Escuela de Nada’, Christian Nodal reveló que canción lo hace llorar sin siquiera saber que dice la letra.

Y es que mientras Christian Nodal explicaba los motivos de sus composiciones en el regional mexicano, señaló que se considera una persona muy sensible.

Por lo que a pesar de que dijo no ser muy bueno en el idioma inglés, contó que las melodías y la forma de interpretación lo llevan a las lagrimas.

En este sentido, Christian Nodal reveló que una de las canciones que lo han hecho llorar es ‘Big Jet Plane’ de Angus and Julia Stone.

“Me pasa que aveces escucho canciones y no se ni que están diciendo, me pasa con una canción que se llama ‘Big Jet Plane’ y me dan ganas de llorar”

Christian Nodal