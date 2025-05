Christian Nodal confirma que se enamoró de Ángela Aguilar cuando ella tenía 13 años y él 18

Christian Nodal se enamoró de Ángela Aguilar tras conocerla en “Jaripeo”, la gira musical de la familia Aguilar.

Sin embargo, Christian Nodal recuerda haberse obligado a olvidarla porque él tenía 18 años y Ángela Aguilar tenía 5 años menos.

A su paso por el podcast Zona de Desmadre, de Mike Salazar, de 35 años, Christian Nodal contó cómo surgió su colaboración musical “Dime como quieres” con Ángela Aguilar.

Por lo que inevitablemente, Christian Nodal -de 26 años -confirmó haberse enamorado de Ángela Aguilar -de 21 años- cuando ella tenía 13 años.

La historia de amor, la cual se pausó por muchos años, inició por la inquietud del cantante de realizar un dueto musical al estilo “Déjame vivir” de Rocío Durcal y Juan Gabriel.

El interprete de música regional mexicana quería un tema donde se intercambiaran coqueteos de forma divertida.

Por lo que con el pretexto de que Ángela Aguilar tiene un talentazo, le propuso a la joven y al papá de ésta, Pepe Aguilar, trabajar juntos.

Una vez que obtuvo el sí de su suegro y de su ahora esposa, Christian Nodal volvió a encontrarse con Ángela Aguilar, quien lo ponía nervioso en las ruedas de prensa.

"Lo genuino, de verdad, te lo digo de corazón, yo la miraba y decía: ‘Talentazo’. Ella toda hermosa, estaba guapísima. Yo siempre me ponía nervioso cuando compartíamos en ruedas de prensa, en Jaripeos y demás"

El dueto musical salió en 15 minutos y se lanzó el 12 de noviembre de 2020, este logró un gran éxito por lo que ahora es icónica en la carrera de ambos.

Pese a que Christian Nodal no se aferró a tener un romance con Ángela Aguilar debido a la diferencia de edades, Pepe Aguilar, de 56 años de edad, sí fue un obstáculo en su relación.

Christian Nodal no olvida que Pepe Aguilar solicitaba que los camerinos de ambos estuvieran en polos opuestos para evitar que Ángela Aguilar se encontrara con su ahora esposo.

"A parte mi suegro (te voy a exponer suegro), yo no sabía pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos"

Christian Nodal