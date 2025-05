Ángela Aguilar -de 21 años de edad- negó haber tenido 13 años cuando conoció a Christian Nodal.

Durante una entrevista con Pati Chapoy -de 75 años de edad-, Ángela Aguilar negó haber tenido 13 años cuando conoció a Christian Nodal.

Y es que Ángela Aguilar confirmó que ella y su esposo se conocieron cuando ella era una adolescente de apenas 14 años durante unos premios.

“Es una historia muy chistosa”, señaló la cantante de música regional, destacando que hay muchas versiones de esa historia.

“Según yo, yo tenía 14 años cuando lo conocí en unos premios. Pero, no sé, la verdad no sé, él dice más joven, mi papá dice más grande”

De acuerdo con Ángela Aguilar, no recuerda bien los detalles de cómo conoció a Christian Nodal ya que se encontraba trabajando; sin embargo, el cantante estaría ofendido.

“Eran mis primeros premios de ese tipo, nunca me habían nominado, yo estaba bien nerviosa. Me reclama que no me acuerdo de cuándo lo conocí en esos premios”

Ángela Aguilar