Christian Nodal descarta gira con su esposa Ángela Aguilar- de 21 años de edad- ya que quiere ser “la diva de todo”.

Christian Nodal- de 26 años de edad- compartió que bromea sobre la idea de unirse de gira con la dinastía Aguilar pero prefiere enfocarse en su carrera en solitario.

Christian Nodal recientemente reveló a Ventaneando, que no tiene pensado realizar una gira con Ángela Aguilar ni con la dinastía Aguilar.

“No, de familiar no, no tanto. Y creo que es muy cómodo hacer una gira tú solo. Cuando eres el único problema que está pasando es lo máximo. Ser la diva de todo, cuando hay muchas divas, no funciona”,

Christian Nodal