Tiene dos semanas que Ferka divulgara que Christian Estrada le había robado a su hijo y aunque ya están en un proceso legal, la expareja sigue dando de qué hablar.

Christian Estrada de 33 años de edad, demostró a De Primera Mano, que no le robó su hijo a Ferka, pues habría filtrado un video durante el encuentro de la plaza comercial.

Sin embargo, Ferka de 36 años de edad, respondió al video filtrado y acusó de haber sido violentada antes y que el modelo solo es proveedor esporádico de la pensión de su hijo.

Christian Estrada hace su labor en medios ante las acusaciones de Ferka

El desencuentro de Christian Estrada y Ferka solo provocó que se recordara su pasado con Frida Sofía de 30 años de edad, quien años atrás lo acusó de vividor.

Sin embargo, Christian Estrada no se rinde y ahora filtró al programa De Primera Mano, dos videos donde muestra el encuentro de Ferka al momento del ‘robó’ que ella acusó.

Christian Estrada (Agencia México)

Aunque el video compartido en el programa de espectáculos lo presentaron sin fuente, en este se puede ver -por el ángulo en que fue grabado- que es Christian Estrada quien lo filmó.

En el video Christian Estrada se graba con su hijo Leonel de 1 año de edad, en brazos, mientras le da algunos besos en la frente.

En ese momento, Ferka está atenta a las palabras que cruza el abogado de Christian Estrada y policías que ella mandó a llamar al ver la actitud de su expareja.

La segunda toma muestra a Ferka escuchando a otra guardia de seguridad, mientras escribe en su teléfono y le replica algunas palabras y acciones que quieren tomar.

“ Policía: Ellos ya el tribunal los notificó, ellos ya los notificaron y tú apenas formulaste tu demanda. Ellos ya tienen una sentencia por parte de un tribunal. Ferka: ¿Sentencia de qué? Policía: Aquí está, te van a notificar. Ferka: No me han notificado Policía: Aunque tu licenciado no te haya informado, aquí ya el tribunal ya lo emitió de esa manera”. Conversación de Ferka y la Policía.

Ante ello, Christian Estrada interrumpe la conversación y cuestiona, “¿Ya me puedo retirar?”, lo que provoca que Ferka guarde su teléfono y le diga “no, con mi hijo no, no, Christian”.

Christian Estrada y el hijo que tiene con Ferka, Leonel. (@estradac11)

El video termina cuando se ve la mano de Christian Estrada señalarla con el dedo índice para que se detenga de quitar a su hijo de los brazos.

Asimismo, se escucha a una termina persona decirle a Ferka, “tienes una orden de restricción”.

Nuevo video de Christian Estrada y Ferka destapa que ella es la principal proveedora de su hijo

El nuevo video que se mostró en De Primera Mano, muestra un documento del que los conductores aseguran “Ferka nunca habló”, además subrayaron que en este no se ve violencia.

“Se entiende que él la citó con la orden de un juez y eso Ferka nunca lo dijo”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Sin embargo, en un documento que Ferka plasmó para Sale el Sol, dio su versión al video difundido, diciendo “reaccioné a la violencia en mi contra”.

“Él me tendió una emboscada, yo accedí a desayunar con él y mi hijo, y al finalizar, él me tendió la trampa que claramente se ve en los videos… En otras ocasiones ya habíamos realizado esta dinámica y tal vez a él se le hizo fácil engañarme porque yo siempre acudía sola…”. Ferka, actriz.

Ferka exhortó a que Christian Estrada no había recurrido a las “instancias legales correspondientes” para entregarle el papeleo. Recordemos que el video menciona una orden de restricción.

Por otra parte, Ferka ventiló que ella ha sido la proveedora mayoritaria para su hijo, además de que es su cuidadora primaria.

“Mi hijo siempre ha vivido conmigo en mí domicilio, yo soy su cuidadora primaria y soy su principal proveedora, ya que soy yo la que le da lo necesario para satisfacer sus necesidades. Su padre lo hacía de forma esporádica”. Ferka, actriz.

Ferka y el hijo que tiene con Christian Estrada. (@ferk_q)

Finalmente, Ferka dijo que ella ya había interpuesto otras denuncias de violencia sobre Christian Estrada, mismas que están presentes en el ministerio.