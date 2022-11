Christian Estrada se disculpa con Ferka, pero asegura que no cometió delito tras haberse intentado llevar a su hijo y destaca que hará todo lo posible para estar cerca de su pequeño Leonel.

El martes 29 de noviembre María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka de 36 años de edad, mostró su descontento porque Christian Estrada pudo salir de la cárcel después de que le intentó quitar a su hijo en un centro comercial en la CDMX.

Aunque tanto como sus abogados como Christian Estrada de 33 años de edad se negaron a dar declaraciones a la prensa, el modelo emitió un comunicado en su cuenta de Instagram.

A un mes de que Ferka confirmó su ruptura con Christian Estrada, la pareja se vio envuelta en la polémica luego de que la actriz denunció que su expareja le había robado a su hijo.

En medio de la controversia, se dio a conocer que Christian Estrada había sido trasladado al Reclusorio Norte por haber violentado a Ferka.

Sin embargo fue este martes 29 de noviembre que se dio a conocer que Christian Estrada fue puesto en libertad y continuaría su proceso legal fuera de la cárcel.

En medio de todas las especulaciones, Christian Estrada retomó su cuenta de Instagram en donde compartió que no había sido encontrado culpable.

Christian Estrada presumió que las autoridades determinaron que no había, cometido ningún delito y que por eso las autoridades habían decidido darle su libertad.

“Gracias Dios por ayudarme siempre. Gracias a todos los medios de comunicación por su atención y seguimiento. #todos Les digo, No se me involucró en ningún proceso ni se me atribuyó ningún daño a algún tercero, porque no lo hay, ni lo ha habido”

Christian Estrada