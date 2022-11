¿Frida Sofía lo advirtió? Las ex novias de Christian Estrada que lo acusaron de vividor y aprovechado antes de que tuviera una relación con Ferka.

Christian Estrada de 33 años de edad se encuentra en medio de la controversia luego de que María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, lo denunció por haberle robado a su hijo en una plaza en la Colonia del Valle, CDMX.

Pero no sería la única acusación que enfrenta Christian Estrada y es que se dio a conocer que el modelo habría sido trasladado al Reclusorio Oriente por violentar a Ferka de 36 años de edad.

En medio de las acusaciones que enfrenta Christian Estrada, se reveló que otras parejas lo acusaron de vividor y aprovechado, siendo la primera de ellas Frida Sofía.

Christian Estrada se dio a conocer en los medios mexicanos luego de que fue pareja de Frida Sofía de 30 años de edad, hija de Alejandra Guzmán.

La relación entre Christian Estrada y Frida Sofía estuvo siempre en medio de la polémica y es que la influencer lo acusó de haberla abandonado cuando ella se embarazó.

“Tengo comprobado que Christian cuando se enteró que estaba embarazada se fue a Los Cabos, no me habló en 9 días y yo no me podría arriesgar que ese bebé creciera. Después de que sufrí lo del aborto, este hombre va a un programa y saca la foto que yo le mandé de la prueba positiva”

Frida Sofía