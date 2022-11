Ferka está desesperada; Christian Estrada le robó a su hijo entre engaños. Así lo denunció la actriz a través de su cuenta de Instagram.

En medio de rumores de separación, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, confirmó a mediados de octubre en Las Estrellas bailan en Hoy que se había separado de Christian Estrada en medio de planes de boda.

En ese momento Ferka de 36 años de edad señaló que no quería hablar más del tema, ya que tanto ella como Christian Estrada iban a buscar lo mejor para su hijo Leonel, quien nació en 2021.

Ferka no se separó de Christian Estrada por su orientación sexual

Sin embargo Ferka alarmó a sus seguidores luego de que compartió un video donde denunció que Christian Estrada de 33 años de edad la engañó para poderle quitar a su hijo.

Ferka y Christian Estrada se conocieron en Guerreros 2020, la pareja inició su romance en medio de rumores que señalaban que él solo la estaba utilizando para tener más popularidad.

En medio de todas las críticas, Ferka y Christian Estrada se mostraron muy felices el 21 de agosto del 2021 al darle la bienvenida a su hijo Leonel.

Ferka y Christian Estrada participaron en el reality Inseparables 2022, donde se coronaron como los ganadores. Para sellar su amor, la pareja se comprometió en un viaje que realizaron a Nueva York para celebrar su segundo aniversario.

Sin embargo fue el pasado 17 de octubre cuando Ferka confirmó que se había separado de Christian Estrada. En medio de la polémica por su separación, ambos señalaron que llevarían una buena relación por el bien de su hijo.

Aunque en diversas ocasiones Christian Estrada aplaudió el trabajo que ha realizado Ferka como mamá, la actriz denunció que su expareja la había engañado para quitarle a su hijo.

En su cuenta de Instagram, Ferka compartió un video en donde señaló que iba rumbo a los juzgados con su abogada para denunciar a Christian Estrada por haberle robado a su hijo.

“Es sábado, las 2 de la tarde con 24 minutos. Estoy yendo rumbo al Ministerio 59 que es el familiar, de los menores. Estoy con un oficial, con mi abogada y con mi madre. Me acaba de quitar a mi hijo Christian Estrada Martínez”

Visiblemente desesperada, Ferka señaló que había aceptado verse con Christian Estrada en una plaza comercial de la Colonia del Valle en la CDMX, ya que en diversas ocasiones él había señalado que ella no le permitía convivir con su hijo.

“Me encontré con él para que viera a su hijo porque siempre da declaraciones que le tengo a su hijo oculto y que no se lo dejo ver”

Sin embargo, Christian Estrada había aprovechado ese momento para quitarle a su hijo, ya que habría llegado presuntamente con un abogado que presuntamente agredió a Ferka.

En su video, Ferka compartió que tiene testigos de como el abogado que se identificó como Alan la agredió físicamente para que le pudieran quitar a su bebé.

“Me cité con él a las 10 am en el Ihop de City Shops de la Del Valle y me planteó una emboscada con un falso abogado donde el abogado, que sé que se llama Alan, me agredió físicamente. Hay videos de la plaza, tengo testigos, hubo varias mujeres presentes”

Ferka