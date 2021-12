Chris Noth recibe quinta acusación de abuso sexual por parte de la cantante Lisa Gentile.

El actor estadounidense, Chris Noth, ha estado en la mira del público desde hace un tiempo, pues varias famosas lo han acusado de algunos delitos sexuales.

Actualmente, Chris Noth es reconocido por haber interpretado a Mike Logan en “La Ley y el Orden”, a Mr. Big en “Sex and the City” y a Peter Florrick en “The Good Wife”.

Chris Noth en 'Sex and the City' (Agencia México)

Recientemente se dio a conocer que la cantante, Lisa Gentile, acusó al actor, Chris Noth de abuso sexual, convirtiéndose en la quinta mujer que lo responsabiliza de haber cometido este tipo de delitos.

Hace unos días las primeras dos mujeres en hablar al respecto de los abusos cometidos por Chris Noth sacaron sus declaraciones a la luz.

De acuerdo con ellas, los percances ocurrieron de forma separada, el primero en el año 2004 en Los Ángeles y el otro en el 2015 en Nueva York.

Ante esto, el actor emitió su propia declaración ante el medio CNN, en donde argumentó que ambos sucesos fueron consensuados.

“Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. No siempre significa no. Esa es una línea que no crucé”

Chris Noth