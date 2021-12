Chris Noth, Mr. Big en ‘Sex and the City’, es acusado de agresiones sexuales

El actor estadounidense Chris Noth, ‘Mr. Big’ en la famosa serie ‘Sex and the City’, ha sido acusado de agresiones sexuales por dos mujeres.

Las víctimas dijeron que a varios años las agresiones sexuales, decidieron denunciar a Chris Noth al verlo en la serie ‘And Just Like That… Un nuevo capítulo de Sex and the City’.

Chris Noth reaccionó de inmediato a la información revelada en el medio The Hollywood Reporter (THR) afirmando que las acusaciones en su contra son completamente falsas.

Chris Noth (Agencia México)

Zoe acusó a Chris Noth de violarla en 2004

En una publicación del 16 de diciembre, THR recabó por separado y con meses de distancia, el testimonio de Zoe y Lily, las dos denunciantes que pidieron usar pseudónimos.

Zoe dijo que el actor de ‘Sex and the City’ la violó en 2004 cuando ella tenía 22 años y acababa de mudrase a Los Ángeles para trabajar en una firma de alto perfil.

Zoe dijo que conoció a Chris Noth porque la empresa hacía negocios en ese momento con el actor y otras celebridades.

Al mujer señaló que sus encuentros solían ocurrir en Nueva York, pero alguna vez Chris Noth la invitó a su edificio de apartamentos en West Hollywood.

Zoe alegó que cuando llegó a su pieza, él la besó, lo que no la alertó, pero cuando intentó dejar el lugar, Chris Noth la atrajo hacia él y procedió a " violarla por detrás” .

“Fue muy doloroso y grité: ‘¡Alto!’”, Le dijo Zoe a THR. “Y no lo hizo. Le dije: ‘¿Al menos puedes conseguir un condón?’ y se rió de mí “. Zoe, denunciante de Chris Noth

Zoe dijo que tras la violación, que dejó sangre en su blusa, acudió al Hospital Cedars-Sinai, donde reportó el ataque y dos policías la entrevistaron, pero ella no les dijo quíen la agredió.

Chris Noth (Agencia México)

Lily afirma que Chris Noth la obligó a hacerle sexo oral en 2015

Lily, la otra denunciante, dijo que fue agredida sexualmente por Chris Noth en 2015, cuando ella era mesera en un clun nocturno de Nueva York, donde conoció al actor.

Chris Noth, dijo, la invitó a un restaurante donde bebió “demasiado”, por lo que él la invitó a su departamento, donde comenzaron a besarse.

“Lo siguiente que supe fue que se bajó los pantalones y estaba de pie frente a mí” Lily, denunciante de Chris Noth

Lily afirma que Chris Noth la obligó a hacerle sexo oral , lo que sucedió mientras ella se veía en un espejo y lloraba por lo que estaba ocurriendo.

Chris Noth (@chrisnothofficial / Instagram)

Chris Noth afirma que las acusaciones de agresiones sexuales son “categóricamente falsas”

Chris Noth reaccionó a las denuncias, emitiendo un comunicado en el que confirmó conocer a las denunciantes , sin embargo, aseguró:

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé” Chris Noth

Chris Noth también confirmó que tuvo relaciones íntimas con ambas denunciantes , no obstante, negó haber incurrido en agresiones sexuales:

“Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres” Chris Noth