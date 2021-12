El actor estadounidense Chris Noth, tras acusaciones de agresión sexual, dejará ‘The Equalizer’ el drama de CBS y Universal Television.

La noticia sobre su salida de la serie se dio a conocer el día 20 de diciembre del 2021, cuatro días después de que Chris Noth recibió y negó las acusaciones.

Televisoras toman medidas en contra de Chris Noth

El 16 de diciembre el actor estadounidense quien interpretó a ‘Mr. Big’ en ‘Sex and the City’, Chris Noth, fue acusado de agredir sexualmente a dos mujeres.

Y a pesar de que Chris Noth negó las acusaciones casi de manera inmediata, el actor ya fue amonestado por diversas televisoras y algunos colegas del medio.

Pues además de anunciarse su retiro inmediato de la serie en la cual se encontraba interpretando al exdirector de la CIA ‘William Bishop’, un comercial donde aparecía el actor también fue retirado del aire.

De acuerdo con el comunicado de las televiosoras a Chris Noth solo se le verá en The Equalizer en episodios repetidos, y a futuro solo en los episodios que ya habían sido grabados.

Asimismo, las estrellas y productoras ejecutivas de And Just Like That..., el spin off de Sex and The City: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, se expresaron a favor de las víctimas.

Chris Noth en 'Sex and the City' (Agencia México)

Pues aunque en el comunicado se mostraron tristes al enterarse de las acusaciones en contra de Chris Noth, señalaron apoyan a las mujeres.

“Apoyamos a las mujeres que se presentaron y compartieron sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello.” Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis

Chris Noth afirma las relaciones fueron consensuadas

Tras causársele de haber agredido sexualmente a dos mujeres el actor de 67 años de edad Chris Noth señaló en un comunicado las relaciones sexuales fueron consensuadas.

“Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres” Chris Noth

De acuerdo con Chris Noth los hechos por los que lo acusan sucedieron hace muchos años; sin embargo, aclaró el nunca habría ‘cruzado la línea’: “no siempre significa no”.