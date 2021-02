El reboot de “Sex And The City”, el cual tendrá por nombre “And Just Like That”, no contaría con la presencia de Mr. Big

De acuerdo con “Page 6”, el reboot de “Sex And The City”, el cual tendrá por nombre “And Just Like That” , no contaría con la presencia de Mr. Big, quien fue interpretado por el actor Chris North durante 6 temporadas y dos películas.

La noticia de la ausencia de Mr. Big en el reboot de “Sex And The City” causó mucho revuelo entre los fanáticos de la serie, pues no se explican cómo se justificará la ausencia del personaje, y es que hasta el momento la producción no ha dado más informes sobre esta decisión.

Hasta el momento, la única información que se tiene sobre esta serie basada en 'Sex And The City' es sobre los actores que no estarán participando en ella, pues anteriormente se comunicó que Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall tampoco participaría.

Y como si fuera poco, se anunció que el reboot de 'Sex And The City', probablemente tampoco tendrá la presencia de Steve Brady, el novio y luego esposo de Miranda, interpretado por el actor David Eigenberg; sin embargo se especificó que este asunto aún se está negociando.

¿Qué se sabe del reboot de “Sex And The City”?

“Sex And The City” regresará con una serie de 10 episodios en HBO Max, esta tendrá por nombre “And Just Like That”; esta mostrará como continuó la vida de las protagonistas durante el tiempo que no estuvieron en pantalla, por lo que la serie incluso retomara el tema de la pandemia del Covid-19.

“Obvio será parte de la trama, porque esa es la ciudad donde viven los personajes. Y ¿cómo han cambiado las relaciones una vez que las amistades desaparecen?” Sarah Jessica Parker

Finalmente, cabe mencionar que hasta el momento no se ha mencionado un fecha oficial para el estreno del reboot de 'Sex And The City', la cual se encontrará en la sección de series limitadas de HBO Max.