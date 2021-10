Carrie Bradshaw tendrá un nuevo amor en el reboot de Sex and the City (Fotos)

Carrie Bradshaw tendrá un nuevo amor en el reboot de Sex and the City. ¿Será que Carrie y Mr. Big terminaron? ¿Quién está besando a una de nuestras neoyorquinas favoritas de la televisión?

Estas son las preguntas que se han hecho los fans de Sex and the City, luego de que salieran a la luz unas fotos donde podemos ver a Sarah Jessica Parker quien interpreta a nuestra carismática Carrie Bradshaw besando a otro hombre en el set de And Just Like That… en Nueva York.

Carrie Bradshaw con un nuevo amor (And Just Like That…)

Aún se desconoce de quién se trata este personaje misterioso que besa a Carrie, pero sí sabemos que se trata del actor Jon Tenney, quien es conocido por su papel del agente especial del FBI, Fritz Howar de la serie de TNT, The Closer.

Las imágenes fueron tomadas en calles de Nueva York, durante la grabación de la serie And Just Like That… en Nueva York, en donde podemos ver a ambos actores fuera del departamento de Carrie muy sonriente y al parecer regresando de una cita romántica.

¿Quién es ese el nuevo amor de Carrie Bradshaw?

¿Quién es ese el nuevo amor de Carrie Bradshaw? Aunque aún no sabemos quién es este misterioso personaje que se integra a And Just Like That… en Nueva York, pero lo que es evidente es que tratará de entrar al corazón, Carrie Bradshaw.

Carrie Bradshaw y un nuevo amor (Instagram)

Lo que sí sabemos es que al actor Jon Tenney y la actriz Sarah Jessica Parker, también se les ha visto grabar otras escenas románticas durante esta semana. En donde podemos observar a sus personajes teniendo una caminata por la tarde en Nueva York muy sonrientes.

Carrie Bradshaw con un nuevo amor (Instagram)

¿Carrie Bradshaw y Mr. Big terminaran?

¿Carrie Bradshaw y Mr. Big terminaran? Sin duda es una de las cuestiones que nos preguntamos y que está dando de qué hablar al ver las imágenes de Carrie Bradshaw besándose con este personaje misterioso.

Aunque todavía no se dan detalles de qué pasará con el personaje interpretado por Chris Noth, se sabe de la muerte de un personaje en la historia de And Just Like That… en Nueva York, pero se desconoce si se trata de Mr. Big.

Carrie y Mr. Big (Instagram)