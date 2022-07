Jenni Rivera tendrá un homenaje en los Premios Juventud y todos sus hijos estarán presentes, excepto Chiquis Rivera, por lo que surgió la duda ¿está peleada con sus hermanos?.

Desde hace meses se especuló que Chiquis Rivera haría un homenaje a su mamá en los Premios Juventud 2022 junto a la Banda Ms.

Pero la hija de Jenni Rivera desmintió que vaya a participar en el homenaje y en su lugar estará Grupo Firme, también contó que no asistirá a la premiación.

Chiquis Rivera agradeció a la agrupación encabezada por Eduin Caz, por ser parte del reconocimiento a su mamá.

Se sabe que los hijos de la cantante estaban invitados a esta celebración, pues en diciembre de este año se cumplirán 10 años de su muerte.

Chiquis Rivera y Jenni Rivera (Especial)

Chiquis Rivera no estará en el homenaje a Jenni Rivera en Premios Juventud 2022

La cantante de ‘Abeja Reina’ realizó un en vivo en su cuenta de Instagram y reveló que no estará presente en el homenaje a su mamá.

Chiquis Rivera fue cuestionada si no asistirá por problemas con sus hermanos, por lo que ella aclaró esta situación.

“Ya saben que los Premios Juventud se van a realizar el jueves, desafortunadamente o afortunadamente, hay trabajo, no voy a poder estar” dijo Chiquis Rivera.

Hijos de Jenni Rivera (Instagram/jenicka_r)

Desmintió que esté enemistada con sus hermanos: “Mis hermanos y yo estamos muy bien, estamos creo que mejor que nunca”.

Por otro lado, se especuló que Chiquis Rivera no iba asistir a los Premios Juventud, porque tenía problemas con Univisión.

La cantante mencionó que esto no era cierto, pues estaba muy agradecida con Univisión: “No hay problema ahí tampoco, todo bien, a mí me hubiera encantado poder estar, pero tengo un compromiso (...) me dolió mucho no poder estar con mis hermanos”.

Chiquis Rivera agradeció que el legado de su mamá siga vigente y que bandas como la MS, y Grupo Firme, se hayan tomando el tiempo para realizarle un homenaje a Jenni Rivera.

“Quiero darle las gracias a Premios Juventud por hacer este homenaje a mi mamá, también a Banda MS y Grupo Firme, que son los que van a hacer el homenaje, cantando las canciones de mi mamá, es hermoso” Chiquis Rivera

Agradeció que tras los casi 10 años de la muerte de Jenni Rivera, la sigan recordando y aseguró que eso era muy importante para ella.

Chiquis Rivera es la única de los hijos de Jenni Rivera que decidieron seguir sus pasos en la música y actualmente lanzó su tema ‘Abeja Reina’.