La cantante Chiquis Rivera, habló abiertamente sobre la depresión que vivió durante el 2020, después de su divorcio.

Cabe señalar que Chiquis Rivera ha sufrido problemas de salud mental a lo largo de su vida.

Recordemos que Chiquis Rivera estuvo a punto de suicidarse, según comentó en su momento.

Esta vez, en una entrevista para ‘Ventaneando’, relató lo mal que la pasó tras su separación, aunado al encierro por la pandemia de Covid-19.

Chiquis Rivera (Agencia México)

La cantante de 36 años detalló que fue la ayuda profesional lo que hizo que lograra salir adelante.

“No me quería ni bañar y dije ‘algo está pasando y busqué la terapia, me ayudó muchísimo’, relató Chiquis Rivera.

“Desde los 12 he tomado terapia, lo hago y lo dejo un tiempo, en este medio puede ser un poco dificil, yo creo que todos me pueden entender”, agregó para concluir.

Pese a haber atravesado episodios de depresión, Chiquis Rivera, quien lanzó recientemente su álbum ‘Abeja reina’, intentó darse una segunda oportunidad en el amor.

Chiquis Rivera compartió que el hombre con el que está saliendo “es el que tomó la foto de la portada del disco” recién estrenado.

Chiquis Rivera planea colaborar con Jenni Rivera a través de la tecnología

Chiquis Rivera confesó en entrevista con Pati Chapoy, que tiene planeada una colaboración con su mamá; Jenni Rivera, a través de la tecnología: “Yo encantadísima”.

En este tema, podría participar también su hermana Jacqie Rivera, pues “también canta”: “Queremos hacer algo juntas”, contó la famosa.

Chiquis Rivera agradece a Jenni Rivera haberla sacado de su testamento

Chiquis Rivera no formó parte del testamento de la cantante Jenni Rivera, quien decidió desheredarla al pensar que habría tenido una relación con una de sus parejas.

La cantante expresó gratitud por ello, y argumenta que Jenni Rivera la enseñó a ganarse la vida por sí sola y no depender de nadie.

“Le diría gracias porque me ayudo a trabajar más, a apreciar el dinero porque no nacimos ricas. El valor del dinero me lo enseñó”, señaló.

“La herencia más grande que me dejó fueron mis hermanos”, agregó Chiquis Rivera para concluir.