Juan Rivera, hermano de la cantante Jenni Rivera, reveló que la relación con Lupillo Rivera, Chiquis Rivera y el resto de sus sobrinos, mejoró.

Recordemos que la familia Rivera se vio envuelta en un escándalo, luego de que las empresas de la hermana de Juan Rivera, cambiaran de dirección.

Pese a ello, Juan Rivera dejó saber en entrevista para ‘Ventaneando’ que la relación con Lupillo Rivera mejoró.

Pese a ello, no volvería q trabajar con él, y argumentó que suele bajar su ritmo de trabajo, lo que genera conflicto entre ambos.

“Creo que no, lo más sano es… soy demasiado exigente. Hubo un tiempo en el que mi hermano había bajado bastante y empecé a trabajar y trabajar”, relató.

Juan Rivera, cantante. (Tomada de video)

Expuso que gracias a él, Lupillo Rivera fue juez de La Voz, sin embargo, siempre se resaltaban sus problemas como familia.

“Lo que quería evitar era evitar los escándalos y con mi familia es difícil”, comentó Juan Rivera.

¿Por qué Juan Rivera no trabajaría con Chiquis Rivera?

Juan Rivera y Chiquis Rivera no llevan una relación cercana actualmente, sin embargo, él siempre se ha expresado bien de ella.

Esta vez no fue la excepción, en entrevista para ‘Ventaneando’, Juan Rivera no solo dejó saber que no trabajaría con Lupillo Rivera, tampoco lo hará con Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera (Instagram/chiquis)

Sin embargo, sus razones son otras, Juan Rivera cree que Chiquis Rivera es muy inteligente y tiene a grandes empleados, detrás de su proyecto musical.

Precisó que “Chiquis tiene un equipo espectacular, ella es muy inteligente”: “No creo que ocupe la ayuda de nadie”, dijo.

Por otro lado, actualmente Chiquis Rivera se encuentra en la promoción de su más reciente álbum ‘Abeja reina’ y planea lanzar nuevo material junto a Jenni Rivera con ayuda de la tecnología.

Chiquis Rivera confesó en entrevista con Pati Chapoy, que tiene planeada una colaboración con su mamá; Jenni Rivera, a través de la tecnología: “Yo encantadísima”.

En este tema, podría participar también su hermana Jacqie Rivera, pues “también canta”: “Queremos hacer algo juntas”, contó la famosa.

La cantante también aprovechó para expresar gratitud a su mamá por no haberla incluido en su testamento, pues eso la hizo crecer como persona.