Álex Lora y Chela Lora llevan 46 años de matrimonio y renovarán sus votos de una forma especial en el Palacio de los Deportes.

El Tri tendrá un concierto el sábado 25 de julio en el Palacio de los Deportes y será el escenario perfecto para que Alex Lora y Chela Lora celebren más de 55 años de relación.

Álex y Chela Lora renovarán sus votos tras más de 46 años de matrimonio

Durante una conferencia de prensa, Álex Lora y Chela Lora hablaron de su historia de amor, la cual está por cumplir 46 años.

Chela Lora recordó que conoció a Álex Lora cuando era parte de Three souls in my mind y fue ella quien con lo contactó con el pretexto de una entrevista.

Alex Lora y Chela Lora (Instagram/chela_lora)

Al final, la pareja ha tenido 55 años de relación y 45 de matrimonio, por lo que piensa renovar sus votos.

“Vamos a festejar ahora (su renovación de votos) en el Palacio el día 25, porque el día 25 es el aniversario de bodas, 46 años de casados, pero el 11 y 12 de septiembre cumpliéremos 55 años de novios”

Álex Lora reveló que en septiembre cumplen 55 años de relación y Chela recordó que duraron 9 años de novios.

Chela y Álex Lora quieren llevar su historia de amor a una bioserie

Álex y Chela Lora se conocieron en 1971 y son uno de los matrimonios más sólidos de la escena musical en México.

Es por eso que los cantantes quieren hacer una bioserie de su historia de amor, la cual iniciaría en un festival musical donde se conocieron.

Álex Lora mencionó que le gustaría que César Bono lo interpretara en la bioserie, pues tiene el mismo registro vocal y similitud en facciones físicas.

La historia de amor de Chela y Álex Lora inició con una entrevista telefónica, cuando la “domadora”, como el cantante llama a su esposa, lo contactó para hacer un artículo para la revista ‘México canta’.

Posteriormente se conocieron en un festival de música y así inició la historia de amor que lleva 55 años y que Álex, y Chela Lora, celebrarán en su próximo concierto en el Palacio de los Deportes.