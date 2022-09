Alex y Chela Lora son una de las parejas más solidas de la música, pero revelaron que en una ocasión se divorciaron por esta razón.

El líder del Tri y Chela Lora llevan juntos 50 años, se han casado dos veces y tienen juntos una hija.

Alex Lora y Chela Lora (Instagram/Alexlora_lo)

Su historia de amor inició cuando Chela Lora le realizó una entrevista por teléfono a Alex Lora, cuando era integrante de la banda Three Souls in my Mind’.

Posteriormente se conocieron en persona en el festival de Ávandaro y desde ese momentos quedaron flechados.

Alex y Chela Lora se escaparon para casarse a escondidas

La pareja tuvo un noviazgo de nueve años y oficialmente se casaron el 25 de julio de 1980, pero antes se este evento, se tuvieron que divorciar.

Alex Lora de 69 años, y Chela Lora asistieron al programa Montse & Joe y recordaron la ocasión que se escaparon para casarse a escondidas.

Chela Lora cuenta que en una ocasión Alex Lora llegó a su casa y durante una plática casual, el cantante le propuso que se casaran: “Me lo dijo tantas veces que yo dije: ‘bueno le tomo la palabra y va manejando y agarró camino como para Querétaro”.

La también representante del Tri le dijo a Alex Lora que debía avisarle a su mamá de su decisión.

“Yo le dije: ‘oye no, yo le tengo que avisar a mi mamá, si nos vamos como quieras, pero le tengo que avisar a mi mamá’” contó Chela Lora.

Al final la madre de Chela Lora la persuadió para que regresaran y Alex Lora hablara con su papá, pero al llegar los regañaron por su apresurada decisión.

Alex Lora y Chela Lora, cantantes. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Todo indicaba que sus planes se había arruinado, pero cuando Chela Lora salió a despedir a Alex, ambos se fugaron y se casaron por el civil en Tequisquiapan.

Cuando regresaron a sus casas, sus padres les señalaron que se debían divorciar para posteriormente volverse a casar, pero en la Ciudad de México.

La pareja tuvo que regresar a Tequisquiapan para divorciarse y se casaron de nuevo, pero ahora por el civil y la iglesia.

“¿Cómo nos íbamos a volver casar? Fuimos a divorciarnos para otra vez matrimoniarnos por la ley acá y por la iglesia” contó Alex Lora en el programa de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Actualmente Alex Lora y Chela Lora llevan juntos más de 50 años, han pasado por situaciones complicadas, pero aseguran que sigue existiendo amor entre ellos.