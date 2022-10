¿Fernando del Solar dejó a sus hijos fuera del testamento? Esto opina Charly López, ex de Ingrid Coronado sobre la decisión que habría tomado el conductor argentino sobre sus bienes.

A tres meses de la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad, Ingrid Coronado de 48 años de edad reveló que ya se conocía su testamento y que el conductor había dejado desprotegidos a sus dos hijos: Luciano y Paolo.

El ex de Ingrid Coronado, Charly López de 53 años de edad fue cuestionado por la decisión que habría tomado Fernando del Solar respecto a sus bienes y esto fue lo que dijo.

Ingrid Coronado, hijos / Fernando del Solar (Especial)

Charly López, ex de Ingrid Coronado, no cree que Fernando del Solar dejó desprotegidos a sus hijos

Durante su entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Ingrid Coronado reveló que se encontraba sorprendida al enterarse que Fernando del Solar había dejado desprotegidos a sus hijos.

En medio de la controversia sobre la decisión que habría tomado Fernando del Solar sobre sus bienes y en no dejárselos a sus hijos despues del divorcio con la conductora, el ex de Ingrid Coronado fue cuestionado al respecto.

Charly López puntualizó que no podía saber lo que pasaba ya que no se encontraba al tanto de lo que había pasado con Fernando del Solar y que habría hecho Ingrid Coronado para que el conductor tomará esa decisión.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Charly López puntualizó que el como papá jamás hubiera dejado desprotegido a su hijo Emiliano.

“Yo no puedo dar un punto de vista hasta no saber. Yo como papá no dejaría a Emiliano nunca, es el único que está en mi testamento… pero yo no sé qué haya pasado con Fernando. ¿Para qué doy una declaración de lo que desconozco? También desconozco qué haya hecho Ingrid” Charly López

Charly López recordó que en algún momento se tuvo que disculpar con Fernando del Solar por las declaraciones que había realizado y puntualizó que el conductor amaba a sus hijos por lo que no cree que los haya dejado desprotegidos.

“Fernando era un tipazo, yo en algún momento me disculpé públicamente con él porque me equivoqué. Fernando amaba a sus hijos, entonces no creo que los haya dejado desprotegidos” Charly López

Durante su entrevista Charly López destacó que del caso solo podría decir que a veces las personas dejan para después ciertas cosas y puede que fue lo que sucedió.

“Los seres humanos somos medio descuidados y dejamos para mañana las cosas, puede ser, no puedo decir otra cosa” Charly López

Charly López, ex de Ingrid Coronado defiende a Anna Ferro por presuntamente vaciar las cuentas de Fernando del Solar

Al ser cuestionado sobre las versiones que apuntaban que una tercera persona pudo influenciar a Fernando del Solar para tomar esta decisión, Charly López señaló que en relación con los hijos no hay nada que pueda interferir.

“Con un hijo nadie te puede influenciar. Yo no conozco un papá o una mamá que se deje influenciar por otra persona para no dar nada a sus hijos, esa es mi percepción” Charly López

Charly López también defendió a Anna Ferro y destacó que ella merecía la herencia pues siempre estuvo con Fernando del Solar y consideró que el conductor se fue de tristeza.

“Anna Ferro se portó increíble con Fernando desde que él terminó con la señora (Ingrid Coronado). Lo cuidó, estuvo con él. Fernando no se fue porque estuviera enfermo, se fue por otra cosa, creo que fue más de tristeza que realmente por lo que le pasó, es mi punto de vista” Charly López

Sobre las versiones que apuntan que Anna Ferro vació las cuentas de Fernando del Solar, Charly López señaló que actuó inteligentemente pues sabía que le podían quitar ese dinero conociendo todo lo que había pasado.

“Está en todo su derecho, era su esposa. Además, yo creo que inteligentemente lo hizo a sabiendas. Ve la historia, yo creo que dijo: ‘si lo dejo ahí, me lo quitan’” Charly López

Charly López puntualizó que él hubiera hecho lo mismo si hubiera estado en esa situación y sobre todo si era una propiedad que le habían dejado ya que no cree que ella pudiera haber hecho algo si no era suyo.

“Si el departamento se lo dejó Fernando y teniendo el antecedente de como se ha comportado la otra persona, yo hubiera hecho lo mismo, vendo mi departamento, si no hubiese sido de ella no lo puedes vender. No puedes vender algo que no es tuto, si estaba a nombre de Fernando y de ella, como viuda, ella tiene todo el derecho de venderlo con lo que esté adentro” Charly López