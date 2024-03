Charito Ruiz ya tiene novio y aprovecha para negar que su divorcio con Ernesto D’Alessio fuera desde el amor, como él aseguró.

Ernesto D’Alessio -de 47 años de edad- y Charito Ruiz anunciaron su separación en junio de 2023 tras 16 años de matrimonio.

La pareja no habló de los motivos de su divorcio, pero rumores señalaban a Ernesto D’Alessio de infiel.

La crisis en el matrimonio de Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio inició en el 2022, por lo que decidieron luchar por su relación.

Charito Ruiz confesó a Ventaneando que lucharon por su relación un año y tenía algo muy claro, había reconciliación o divorcio.

“Ernesto y yo vivimos esta ruptura juntos, fue un proceso. Todo un año estuvimos en la lucha Sabiendo que o se salva, o no y ya. Fue un no”

A pesar de sus esfuerzos, Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz decidieron que lo mejor era separarse.

Charito Ruiz descubrió que su matrimonio se había perdido cuando comenzó a perder la paz y la inquietud predominaba en la relación.

“Cuando ya no tienes paz, cuando predomina la inquietud, cuando ya no puedes seguir adelante con tus hijos, ya se vuelve muy pesado”

La ex esposa de Ernesto D’Alessio dio a entender que el ambiente en su familia fue tan pesado, que decidieron terminar de una vez.

Ambos acordaron que lo mejor era divorciarse y no fue precisamente desde el amor.

“Esto fue algo en común acuerdo. Me choca cuando dicen: ‘Ay nos divorciamos desde el amor’ a ver, si no, no te estarías divorciando”

Charito Ruiz