Ernesto D’Alessio de 46 años de edad, se sumara a los artistas que hará su ‘tiradera’ a sus ex parejas, ahora que se ha dado a conocer que Charito Ruiz estrena nuevo novio.

Ernesto D’Alessio dio una conferencia de prensa por motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, en el que se especula que tiene una dedicatoria especial.

De acuerdo con información de Ventaneando, el cantante se ha inspirado en su reciente divorcio ya que una de las canciones tendría una respuesta a la nueva relación de su ex esposa.

La separación de Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz sorprendió al medio artístico debido a que muchos consideraban que eran una de las parejas más estables de la farándula.

Sin embargo, en los últimos días ha trascendido que Charito Ruiz estaría iniciando una nueva relación sentimental a pocos meses de su divorcio.

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz anunciaron su separación a finales de junio 2023, luego de 16 años de matrimonio y cuatro hijos en común.

La noticia de su divorcio conmociono a la industria del espectáculo, generando especulaciones y comentarios hacia las posibles causas de su rompimiento.

Ante los rumores de que Charito Ruiz ha dado vuelta a la página e iniciado un nuevo romance, es el cantante que fue cuestionado sobre el supuesto galán de la madre de sus hijos.

““De por qué ella inicia una relación eso a mí no me interesa, es su vida. Si va hacia qué mal se va sentir Ernesto, cero, no me siento nada mal, desde hace tiempo, ella tiene todo el derecho de rehacer su vida, es algo que ya superé, ya me divorcié, ya estoy separado, ya inicié una nueva etapa en mi vida”.

Ernesto D’Alessio