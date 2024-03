Charito Ruiz acaba de confesar que tiene nuevo novio, pero en redes recuerdan que la cacharon bien abrazada de un hombre desde noviembre.

En junio de 2023, Ernesto D’Alessio -de 47 años de edad- y Charito Ruiz -de 39 años- anunciaron que tras 16 años de matrimonio, habían decidido divorciarse.

A siete meses de distancia, un paparazzi captó a Charito Ruiz muy cariñosa con un misterioso hombre que, ahora se sabe, es su nuevo novio.

¿Quién es el hombre que conquistó a Charito Ruiz? La influencer reveló algunos detalles de la relación que tienen y hasta de la reacción de sus hijos al conocerlo.

El pasado 25 de marzo, en entrevista para Ventanando, Charito Ruiz confirmó que se encuentra “muy enamorada, muy contenta muy feliz” con su nuevo novio.

Un paparazzi ventiló su relación en enero pasado, pero Charito Ruiz reveló que la relación tiene incluso más tiempo, ya que conoció a su novio en octubre de 2023.

Las cosas van tan bien entre ellos que el hombre, del que Charito Ruiz no ha revelado su nombre, ya hasta conoció a sus hijos.

¿Qué sucedió en el encuentro? Charito Ruiz contó que sus cuatro hijos le dieron el visto bueno a s novio después de conocerlo.

Y es que, según comentó Charito Ruiz, su nueva pareja “es una persona tan buena, tan amena, tan ligera de platicar, de llevar”, que hasta sus hijos la felicitaron por su elección.

La noticia de que Charito Ruiz ya tiene novio generó comentarios que cuestionaban el “poco tiempo” que la influencer se tardó para tener una nueva relación.

Al respecto, la exesposa de Ernesto D’Alessio dijo a ‘Ventaneando’ que aunque anunciaron su divorcio a finales de junio de 2023, se tomaron un año para intentar rescatar su matrimonio.

Sin embargo, al darse cuenta que no había cómo solucionar las cosas que poco a poco los fueron separando, decidieron sentarse a hablar con sus hijos y explicarles que debían divorciarse.

“Ernesto y yo vivimos esta ruptura juntos, fue un proceso; todo un año estuvimos ahí como en la lucha, sabiendo que ya era, o se salva o no, y ya, fue un no y no pasa nada”.

Charito Ruiz