Durante una entrevista en exclusivo, Cazzu respondió a las comparaciones que le hacen con la cantante y actriz española de 33 años, Belinda.

Sin embargo, lejos de mostrarse molesta, la cantante argentina de 29 años de edad aclaró que la rivalidad entre ellas no existe.

Y es que de acuerdo con Cazzu, las comparaciones con Belinda -además de mal intencionadas- serian cosas a las cuales no esta “atenta”.

Luego de grabar un nuevo sencillo con Los Ángeles azules, Cazzu fue entrevistada en exclusiva para el programa ‘Siéntese Quién Pueda’.

Y durante su entrevista, Cazzu hablo sobre su relación con el cantante de 24 años, Christian Nodal, y las comparaciones que le hacen con Belinda.

Sin embargo, lejos de mostrase molesta, la cantante argentina aseguró que respeta e incluso le gusta el trabajo de la ex prometida de su actual novio.

Asimismo aseguró que pese a lo que pueda llegar a decir la gente en redes sociales sobre ellas, ella reiteró que respeta a Belinda y su trabajo.

Finalmente, Cazzu aseguró que por su parte no ha sentido las comparaciones por las que la cuestionaron, y mencionó que esto se debería a que no le da importancia a los comentarios mal intencionados.

“No se quién me compara, me imagino que a la gente le divierte comparar pero no me siento tan comparada, o tal vez no estoy tan atenta a las cosas”

Cazzu