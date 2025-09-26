Las diferencias entre Cazzu de 31 años de edad y Christian Nodal son cada vez más notables al nivel que la trapera buscaría la custodia completa de su hija Inti.

Según la información dada, Cazzu tiene los argumentos suficientes para pedir la custodia completa de la hija que tiene con Christian Nodal de 26 años de edad, siendo el desinterés por Inti la principal.

Cazzu buscaría la custodia completa de la hija que tiene con Christian Nodal

Entre las versiones confusas que aún existe del fin de la relación de Cazzu y Christian Nodal, además del inicio del matrimonio con Ángela Aguilar, se vendría un ‘golpe’ más al cantante.

Información dada en Lubox Tv es que Cazzu ya está planeando pedir la custodia completa de Inti porque además Christian Nodal la imposibilitó de la peor forma.

Recordemos que Cazzu contó que Christian Nodal se negó a que su hija Inti salga del país, siendo que la trapera -por la naturaleza de su trabajo- debe salir de viaje constantemente.

Cazzu, trapera. (@Cazzuuuuuu)

Ante ello, ella habría tomado la decisión de comenzar la batalla legal en Argentina contra Christian Nodal por la custodia de Inti. Esto además de que tendría fuertes argumentos de él como el papá de su hija.

Y es que Cazzu argumentaría que Christian Nodal tiene desapegó total a Inti, pagos a destiempo de la pensión alimenticia y “falta de presencia” en la vida de la menor.

A esto se le suma que según una periodista está cien por ciento confirmado que Christian Nodal no estuvo presente en la fiesta de Inti por sus 2 años de edad, “no mandó ni regalo”.