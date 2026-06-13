Policía implicado en el homicidio de Octavio Ocaña libra proceso por el delito de abuso de autoridad y evita vinculación a proceso.

En marzo de 2026, un juez determinó no vinulcar a proceso a Gerardo ’N’, policía que manejaba la patrulla que atacó el auto de Octavio Ocaña el día que murió.

A casi cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, un policía ya fue sentenciado por los delitos de homicidio dolosos y abuso de autoridad.

Policía implicado en la muerte de Octavio Ocaña libra proceso

Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, confirmó que un juez determinó no vincular a proceso a Gerardo ’N’ tras no encontrar elementos suficientes que lo impliquen en el delito de abuso de autoridad.

En marzo, la familia de Octavio Ocaña informó sobre la decisión del juez de no vincular a proceso a Gerardo ’N’, a pesar de compartir pruebas como videos donde se le ve acechando con una patrulla el auto del actor.

“Él era (Gerardo ’N’) el acompañante de esa persona (el policía que disparó contra Octavio) era la peona que iba manejando la patrulla, entonces todas esas pruebas están” Bertha Ocaña

¡Gerardo 'N', presunto policía implicado en MU3RT3 de Octavio Ocaña NO fue vinculado a proceso! Bertha Ocaña alza la voz y aclara la situación #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/jnzfdrWOFO — De Primera Mano (@deprimeramano) June 12, 2026

La hermana de Octavio Ocaña menciona que otra prueba en contra de Gerardo ’N’ es haber estado prófugo de la justicia por varios meses.

La defensa de la familia de Octavio Ocaña promovió un amparo para que se revise de nuevo el caso y se considere vincular a proceso a Gerardo ’N’.

Hermana de Octavio Ocaña seguirá buscando justicia para el actor

Bertha Ocaña recordó que las autoridades quisieron dar una versión sobre la muerte de Octavio Ocaña, donde lo acusaban de dispararse por accidente.

Incluso, fue la familia quien pagó nuevos peritajes para que se demostrara que los policías eran los responsables de la muerte del actor.

Actualmente, Leopoldo Azuara, policía implicado, fue sentenciado por homicidio doloso y abuso de autoridad.

Mientras Gerardo ’N’ libró la vinculación a proceso por abuso de autoridad, pero continúa la investigación por el delito de homicidio doloso.

Bertah Ocaña insiste en que buscarán justicia y que los responsables de la muerte de Octavio Ocaña estén en prisión.

“Demostramos con pruebas que las cosas no fueron como las dijeron en un inicio” Bertha Ocaña