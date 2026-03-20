El policía Gerardo “N” que se vio implicado en el asesinato de Octavio Ocaña de 22 años de edad, el 29 de octubre de 2021, recibió la resolución de un amparo y esas no serían buenas noticias para la familia que pide justicia.

Por resolución de un juez de control en el Estado de México, se amparó a Gerardo “N” por uno de los dos delitos que lo llevaron a la muerte al actor de Vecinos. Los abogados confían que se le vuelva a vincular el proceso por las pruebas que tienen.

Imputado por asesinato de Octavio Ocaña recibió un amparo por el delito de abuso de autoridad

El 29 de octubre de 2021, Octavio Ocaña fue asesinado en el Estado de México, resultando ser dos policías los culpables de los hechos; Gerardo “N” y Leopoldo Azuara.

En el caso de Leopoldo Azuara ya recibió una sentencia por los delitos de homicidio doloso y abuso de autoridad. Sin embargo, el proceso contra Gerardo “N” no avanza porque ahora le dieron un amparo.

En información de Venga La Alegría, el abogado Francisco Hernández, explicó que un juez de control decidió amparar a Gerardo “N” por el delito de abuso de autoridad en el asesinato de Octavio Ocaña.

Octavio Ocaña, actor. (Agencia México)

Pero ¿qué implica esto? Si bien el juez puso en duda el delito argumentando “a mí no me consta” y “no se hace la vinculación a proceso”, esto no dejará libre a Gerardo “N”.

La implicación legal que tiene el amparo contra el policía imputado es que se tendrá que volver a realizar el proceso contra Gerardo “N” por ese delito, pues así como el abogado la Fiscalía “ya presentó la apelación”.

Hernández explicó que como solamente no se le vinculó a proceso por abuso de poder, el policía no quedará en libertad pues aún tiene el cargo de homicidio doloso.

Ante la adversidad legal que nuevamente atraviesa la familia de Octavio Ocaña, el abogado aseguró que “no hay manera” que se demuestre inocencia por Gerardo “N” confiando en que próximamente se obtendrá la vinculación a proceso por abuso de poder y seguramente la sentencia de ambos delitos.