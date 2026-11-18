La carrera del cantante y compositor mexicano, Carlos Rivera, se encuentra en el filo de la gloria y la incertidumbre.

Por primera vez, su nombre resuena entre los nominados al Grammy. Paralelamente, su voz, su más preciado tesoro, se ve amenazada por una lesión en las cuerdas vocales.

Carlos Rivera revela detalles de la cirugía que lo dejará sin hablar por semanas

Mediante el programa Ventaneando, Carlos Rivera reveló ingresará al quirófano debido a una hemorragia interna en sus cuerdas vocales, invisible al mundo, pero capaz de silenciar su historia.

Será intervenido en Boston, Massachusetts, donde se encuentra ahora. Lo acompañarán sus seres queridos, a excepción de su esposa Cynthia Rodríguez, quien por su embarazo no puede viajar.

Aunque se trata de una microcirugía, es necesaria aún cuando se encuentra libre de nódulos.

Lo que a mí me pasó que justamente en la laringología se hizo una hemorragia, pero no es que sangras, es que se rompen unos vasitos dentro de las cuerdas... Afortunadamente en 25 años que llevo cantando nunca me había pasado, no tengo nódulos, que eso ya es una ganancia enorme. Carlos Rivera

Carlos Rivera (@carlosrivera / Instagram )

El cantante aclara que su lesión no es cosa nueva, se trata de una nueva intervención para corregir pequeños problemas detectados por su especialista y evitar que vuelva a presentar una complicación similar.

Hoy estoy casi recuperado, pero para no volver a caer necesito esta intervención. Solo así podré seguir haciendo lo que amo. Carlos Rivera

El especialista que realizará la cirugía es el mismo que salvó las voces de leyendas como Adele y Steven Tyler.

Aunque el éxito parece estar asegurado, el precio de la recuperación será alto. Carlos Rivera pasará se mantendrá en mutismo absoluto por varias semanas.

Carlos Rivera espera recuperar el habla antes del nacimiento de su hija

Aunque no cantará en vivo, Carlos Rivera confía en que su voz estará de regreso antes del nacimiento de su hija, programado para finales de 2026 o inicios de 2027.

Estaré eso sí unas cuantas semanas sin poder hablar para poder recuperar después del procedimiento, y bueno, primero Dios ahora en este fin de año recibir a mi hija, poder hablar, poder cantar, poder hacer lo que pueda. Carlos Rivera

Consciente de que la recuperación tomará tiempo, Carlos Rivera no tiene conciertos programados para los próximos días. Regresará a los escenarios, probablemente, el 7 de febrero de 2027, día en que se realizará la ceremonia del Grammy.