Carlos Rivera revela por qué necesita cirugía y cancela su concierto en Querétaro

Carlos Rivera anunció la cancelación y reprogramación de varios conciertos programados para noviembre de 2026 debido a un problema de salud en sus cuerdas vocales.

“Es algo que nunca me había pasado en mi vida, llevo 25 años cantando” Carlos Rivera

Tras sufrir una lesión que no mejoró con descanso absoluto ni terapia, Carlos Rivera se someterá a una cirugía quirúrgica por recomendación médica para evitar mayores complicaciones.

Como resultado de esta intervención, sus presentaciones en Ecuador, Costa Rica y Monterrey fueron trasladadas al año 2027, mientras que el show previsto en el Palenque de Querétaro quedó cancelado definitivamente.

Carlos Rivera anuncia que se someterá a una cirugía de cuerdas vocales tras presentar problemas en su voz

A través de un video en Instagram, Carlos Rivera explicó que necesita someterse a una microcirugía debido a una lesión en su cuerda vocal izquierda.

La lesión comenzó a manifestarse en julio de 2026 durante los últimos conciertos de su gira por España, cuando notó que su voz no se recuperaba habitualmente tras las presentaciones.

“Tuve una lesión en mis cuerdas vocales. Esta lesión me complicó los últimos conciertos a la hora de cantar, yo no sabía por qué estaba más ronco de lo normal (...) Me fui a revisar y encontraron que tenía esta lesión en la cuerda izquierda” Carlos Rivera

Aunque intentó corregir el problema mediante dos semanas de reposo vocal absoluto y ejercicios de rehabilitación especializada, la lesión no cedió.

“Me prohibieron hablar durante las últimas dos semanas, no podía generar sonido para no lastimar y ver si de esa manera me recuperaba” Carlos Rivera

Carlos Rivera explicó que es necesario una operación para que se pueda corregir la lesión y ya no presente esta clase de problemas.

“Me van a tener que hacer una operación en las cuerdas. Es una microcirugía, realmente no es nada grave, no es nada complejo; sin embargo, pues es, dentro de lo que cabe, lleva obviamente mucho cuidado, especialmente por ser la parte más delicada del cuerpo humano” Carlos Rivera

A pesar de que el artista aclaró que no es un procedimiento grave, sus médicos indicaron la operación para evitar que el daño vuelva a repetirse o cause complicaciones peores a largo plazo en sus cuerdas vocales.

“Si no hacen esta cirugía, me puede seguir pasando en otras ocasiones y entonces ahí sí que puede ser algo mucho más complicado” Carlos Rivera

Carlos Rivera relató que tiene a los mejores especialistas y se mostró confiado que con la operación y una adecuada recuperación pronto volverá a los escenarios.

“Yo espero en febrero poder estar de vuelta ya con todo para poder cantar, para poder hacer todos los conciertos que no pudimos hacer en este año y particularmente también volver y seguir con todo con la gira” Carlos Rivera

Incluso compartió que se encuentra realizando algunos ejercicios para ayudar a sus cuerdas vocales antes de la cirugía.

Carlos Rivera reprograma conciertos y cancela su presentación en Querétaro por su cirugía

Debido a su intervención quirúrgica de cuerdas vocales en noviembre de 2026, Carlos Riera tuvo que cambiar la organización de sus conciertos de este año.

Bajo estricto cuidado y terapia vocal, el cantante mantendrá dos presentaciones programadas antes de ingresar al quirófano:

Tlaxcala, México (Palenque de Tlaxcala): 23 de octubre de 2026. Guadalajara, México: 2 de noviembre de 2026.

Las fechas de noviembre de 2026, junto con otras presentaciones previamente pospuestas de su gira, se trasladaron a 2027:

San José, Costa Rica (Estadio Nacional): Se pospone del 14 de noviembre de 2026 al 3 de abril de 2027.

Guatemala: 9 de abril de 2027.

El Salvador: 10 de abril de 2027.

Bogotá, Colombia: 15 de abril de 2027.

Medellín, Colombia: 17 de abril de 2027.

Monterrey, México (Arena Monterrey): Se pospone del 28 de noviembre de 2026 al 22 de mayo de 2027.

Quito, Ecuador: Se pospone del 5 de noviembre de 2026 al 27 de mayo de 2027.

Guayaquil, Ecuador: Se pospone del 7 de noviembre de 2026 al 29 de mayo de 2027.

La presentación prevista para el 26 de noviembre en Palenque de la Feria de Querétaro fue cancelada por completo sin posibilidad de reprogramación, debido a que formaba parte del marco de la feria.