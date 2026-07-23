Carlos Rivera dio un concierto en Marbella y se emocionó al dedicar una canción a su hija María.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera anunciaron que serán padres por segunda ocasión y esperan a una bebé.

El cantante celebró la próxima llegada de su hija cantando su melodía “Te esperaba” en su concierto en España y su reacción conmovió a sus fans.

Carlos Rivera se emociona y dedica una canción a su hija María

El pasado 23 de julio, Carlos Rivera ofreció un concierto en Marbella y ese mismo día reveló que será padre de nuevo.

Carlos Rivera dedicó su canción “Te esperaba” a María y el público cantó con él, lo cual quedó grabado en un conmovedor momento que compartió el cantante en Instagram.

Carlos Rivera dedica una canción a su hija María durante su concierto en Marbella (Instagram/@carlosrivera)

El cantante colocó la frase: “En mi corazón tu espacio guardaba”, junto a un emoji de corazón y unos ojos llorosos.

Carlos Rivera expresó con esa canción la emoción que siente al ser padre de una bebé, a quien espera con ansias.

Carlos Rivera considera a su hija María un “milagro”

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se convirtieron en padres en agosto de 2023 y 3 años después le darán la bienvenida a su segunda hija.

Carlos Rivera ha compartido diversos mensajes en redes sociales donde describe la próxima llegada de su hija como un milagro.

Esto da a entender que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez deseaban ser padres por segunda ocasión, y tras una larga espera lo lograron.

Cynthia Rodríguez no ha revelado cuántos meses de embarazo tiene, pero todo indica que tiene más de 4 y su bebé podría nacer a finales de 2026.