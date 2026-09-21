Carlos Rivera emitió un comunicado para anunciar que sus próximos cuatro conciertos serán pospuestos para recuperarse de una lesión en las cuerdas vocales.

“Desde hac e un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar podría lastimarme aún más” Carlos Rivera, cantante

De acuerdo con el escrito, los conciertos afectados corresponden a fechas en Bogotá, Medellín, El Salvador y Guatemala. A su vez, el cantante prometió que pronto se anunciarán nuevas fechas.

Carlos Rivera lamentó los inconvenientes y detalló que, de recuperarse adecuadamente este mes, retomará su gira el próximo 23 de octubre en Tlaxcala.

Comunicado de Carlos Rivera (Instagram | @carlosrivera)

Carlos Rivera enfrenta problemas de salud por sus cuerdas vocales

El cantante no reveló más detalles de la condición que enfrenta y que lo orilló a posponer conciertos de su gira 2026.

Sin embargo, se entiende que Carlos Rivera se encuentra estable y que solo requiere tiempo de reposo indicado por su médico.

Carlos Rivera (Carlos Rivera Twitter @_CarlosRivera )

Este año Carlos Rivera puso en marcha su gira de conciertos ¡Vida México! Tour 2026, la cual ya ha recorrido de manera exitosa varias ciudades de México y España.

Si el cantante sigue adecuadamente las indicaciones médicas y regresa en la fecha prometida, retomará su gira con fechas ya confirmadas en Jalisco, Ecuador, Costa Rica y Nuevo León.

Por lo pronto, fans afectados por los conciertos pospuestos deberán esperar por el anuncio de las nuevas fechas, auqnue en el comunicado no se especificó nada de reembolso de dinero.

El comunicado fue compartido en las redes sociales de Carlos Rivera, espacios que se llenaron de mensajes de recuperación y buenos deseos por la salud del cantante.