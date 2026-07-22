Cynthia Rodríguez muestra por primera vez su baby bump tras anunciar su segundo embarazo junto a Carlos Rivera.

El miércoles 22 de julio, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez compartieron que serán padres por segunda vez y tendrán una niña a la que llamarán María.

Cynthia Rodríguez muestra su embarazo tras anunciar su segundo embarazo

Horas después de compartir en Instagram la llegada de su segunda bebé, Cynthia Rodríguez compartió un video luciendo su embarazo.

Cynthia Rodríguez agradeció los mensajes de cariño por su embarazo y mostró su pancita, el cual lució con un vestido midi con estampado patchwork.

“Gracias por sus mensajes, por tanto amor, es una noticia que nos tiene muy ilusionados, muy felices, muy emocionados y que bonito que lo pudimos compartir al fin” Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez muestra su baby bump (Instagram/@cynoficial)

Mientras la actriz agradecía a sus seguidores por sus muestras de cariño, se tocaba el vientre y mostraba un poco de su baby bump.

Cynthia Rodríguez compartió un segundo video donde se le ve sonriendo y mostraba un poco de su pancita.

La actriz se encuentra en Marbella, España con Carlos Rivera, quien ofreció un concierto.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sorprendieron a sus seguidores al compartir que serán padres por segunda vez, luego de que publicaran la noticia en Instagram junto a una foto con sus manos y un ropón rosa.

Cynthia Rodríguez muestra su embarazo tras anunciarlo (Instagram/@cynoficial)

Carlos rivera considera la próxima llegada de su hija como un milagro

Cynthia Rodríguez expresó que estaba emocionada de poder compartir la noticia de su embarazo y Carlos Rivera asegura que la llegada de su hija será un milagro.

El cantante compartió una historia en Instagram donde expresó su emoción por la llegada de María.

“Te pedimos como un milagro y la fe nos hizo buscarte. María, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte” Carlos Rivera

Carlos Rivera mencionó que estaba emocionado por la llegada de su hija: “Aquí te esperamos con inmensa ilusión”.

La pareja ha sido reservada sobre su embarazo, por lo que no han revelado cuántos meses tiene Cynthia Rodríguez, pero tendría más de 4.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se convirtieron en padres por primera vez el 3 de agosto de 2023 con el nacimiento de León y my pronto se sumará a su familia María.