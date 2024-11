Carlos Bonavides revela muy arrepentido que su ex esposa ya no lo quiere tras haberle sido infiel

El matrimonio de Carlos Bonavides y Yodi Marcos llegó a su final porque el actor, quien saltó a la fama tras personificar a ‘Huicho Domínguez’, fue infiel.

En una conversación con Matilde Obregón -de 52 años de edad-, un muy arrepentido Carlos Bonavides informa que aún vive con Yodi Marcos y su hijo; sin embargo, pocas veces ve a su exmujer.

Y es que ella dejó quererlo y por tanto dejó de darle atención desde que se enteró que la engañó con una mujer de aproximadamente 40 años de edad.

A sus 84 años de edad, Carlos Bonavides asegura que es una tontería justificar su infidelidad a Yodi Marcos, con quien estuvo casado 17 años.

Por lo que Carlos Bonavides no dirá que ser infiel es parte de su naturaleza ya que le ganó la calentura así como influyó la atracción física que sintió por la otra mujer.

Así como se le acabó la magia y la adrenalina que le hacía sentir su relación de pareja.

“No tengo ninguna justificación, si yo tratará de dar una justificación caería en una mentira. No hay justificación, la regué de pies a cabeza y ahora estoy sufriendo las consecuencias y ni modo o me aguanto o me aguanto, no hay de dos sopas”

Carlos Bonavides