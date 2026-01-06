La ruptura de Candela Márquez -de 37 años de edad- y Alejandro Sanz ya es oficial y así lo confirmó la actriz en redes sociales.

A finales de diciembre de 2025 trascendió que Alejandro Sanz -de 57 años de edad- habían terminado, una semana después de que aparecieron juntos en el cumpleaños del cantante.

Candela Márquez habría confirmado su ruptura con Alejandro Sanz

Alejandro Sanz y Candela Márquez no han querido hablar de su ruptura, pero comenzaron a lanzarse indirectas en redes sociales.

Candela Márquez compartió la la canción ‘La perla’ de Rosalía, donde habla de una decepción amorosa.

A lo que Alejandro Sanz respondió con un mensaje en redes sociales: “Yo no soy una perla, soy un océano”.

Candela Márquez confirma su ruptura con Alejandro Sanz (Instagram/@candelamarquezh)

Posteriormente, Luis Felipe Tovar, amigo de Candela Márquez, dio a entender que su amiga ya le confirmó la ruptura.

Pero quiso desviar el tema, asegurando que Candela Márquez ya no le responde el teléfono por andar de ‘chismoso’.

Allegados a la pareja revelaron a la revista Hola que habían terminado, a pesar de que seguían enamorados.

Supuestamente, Alejandro Sanz y Candela Márquez habían terminado porque tenían “personalidades muy pasionales”.

Candela Márquez y Alejandro Sanz. (Agencia México)

¿Cándela Márquez y Alejandro Sanz regresarán? Muchos lo sospechan

Amigos de la pareja revelaron que no es la primera vez que Candela Márquez y Alejandro Sanz terminan, pero días después retomaban su relación.

Por lo que sospechan que Alejandro Sanz y Candela Márquez regresen tras terminar en Navidad.

Por lo pronto, Candela Márquez viajó a valencia para pasar Fin de Año con su familia.

Mientras que Alejandro Sanz compartió una historia para celebrar el Día de Reyes, donde recordó cuando se vistió de Rey Mago en 2020.

Se rumora que Candela Márquez y Alejandro Sanz se separaron por una infidelidad, ya que la actriz compartió una historia en Instagram con la foto de unos venados.