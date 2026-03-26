Tras meses de especulaciones, Alejandro Sanz -de 57 años de edad- confirma su relación con Stephanie Cayo con románticos mensajes en redes sociales.

Alejandro Sanz ya no oculta su amor por Stephanie Cayo -de 37 años de edad- y con un contundente “no te puedo amar más”, dejó en claro sus sentimientos.

Así confirmó Alejandro Sanz su relación con Stephanie Cayo

El nombre de Alejandro Sanz se viralizó en las redes sociales luego de que hizo oficial su romance con Stephanie Cayo.

Alejandro Sanz gritó su amor por Stephanie Cayo con románticos mensajes en redes sociales.

El pasado 8 de marzo, en el Día de la Mujer, Alejandro Sanz escribió en una publicación de Stephanie Cayo: “no te puedo amar más”.

Mensajes confirman la relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Agencia México )

Además, en otra publicación de una selfie, el cantante comentó, “espectacular, gordita bella”.

Sin embargo, no habían sido los únicos mensajes. Alejandro Sanz no ha dejado de mostrarle su apoyo a Stephanie Cayo en las redes sociales.

Por su parte, la modelo ha compartido reflexiones y poemas en sus redes, lo que ha sido tomado como una respuesta a Alejandro Sanz.

Stephanie Cayo prefiere mantener su vida privada, aunque Alejandro Sanz ya hizo público su romance

Desde hace varias semanas se ha especulado sobre un posible romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo.

No obstante, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo habían preferido mantener su romance con un bajo perfil, hasta ahora que han dejado ver sus gestos amorosos.

En una entrevista con TvoLima, Stephanie Cayo había mostrado que prefería mantener en privado su vida sentimental, aunque no ocultó que se encontraba feliz.

“Estoy muy bien, tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es” Stephanie Cayo

Stephanie Cayo compartió que le gustan las relaciones largas, además de que ha aprendido a manejar la exposición mediática con cautela.

“He aprendido que lo mejor es ser más reservado para cuidar lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo” Stephanie Cayo