¿Alejandro Sanz y Candela Márquez siguen juntos? Luis Felipe Tovar -de 65 años de edad- tiene la respuesta y esto fue lo que dijo sobre el estado de su noviazgo.

Pese a que se habían mostrado muy enamorados, Alejandro Sanz -de 56 años de edad- y Candela Márquez enfrentaron ya rumores de una supuesta ruptura.

Sin embargo, fue Luis Felipe Tovar quien aclaró cuál es el estado de la relación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez, de 37 años de edad.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Luis Felipe Tovar fue cuestionado sobre la situación amorosa de Candela Márquez.

Ante pregunta expresa sobre los chismes que apuntan que Alejandro Sanz y Candela Márquez ya habían terminado, Luis Felipe Tovar negó esta situación.

Y es que Luis Felipe Tovar señaló que él sigue viendo muy contentos a Alejandro Sanz y Candela Márquez por lo que no cree que hayan terminado.

Incluso Luis Felipe Tovar deseó que todo se encuentre bien entre Alejandro Sanz y Candela Márquez.

Durante su conversación, Luis Felipe Tovar declaró que Candela Márquez se encuentra haciendo una serie en Miami, por lo que se encuentra atravesando un buen momento personal y laboral.

Luis Felipe Tovar cree que a Alejandro Sanz y Candela Márquez ya les tocaba porque los ve muy contentos y tiene la ventaja que son españoles y tienen el mismo mundo, por lo que se entienden.

Luego de que se dio a conocer que Candela Márquez dejó de seguir a Alejandro Sanz en las redes sociales, Luis Felipe Tovar minimizó la situación.

Y es que Luis Felipe Tovar aseguró que Candela Márquez también lo ha dejado de seguir a él, por lo que sería un comportamiento normal de la española.

“Mi Candela así es, de repente a mí me deja de seguir también”

Sobre las versiones de que Candela Márquez se había puesto celosa por la cercanía que hay entre Shakira y Alejandro Sanz, Luis Felipe Tovar prefirió no meterse.

Luis Felipe Tovar señaló que en esos temas no se meten y ellos tienen que arreglar sus cosas.

“Yo no sé, ahí si no me meto, ahí que arreglen”

Luis Felipe Tovar