A principios de marzo, Galilea Montijo, de 51 años de edad, participó en el desfile del Carnaval de Mazatlán 2025, a bordo de un carro alegórico.

Todo iba de maravilla hasta que Galilea Montijo sufrió un inesperado accidente al caer por las escaleras mientras bajaba del carro alegórico.

Sus preocupados fans recurrieron a Mhoni Vidente para preguntarle si esta caída es un mal presagio para Galilea Montijo.

¿Qué dijo la pitonisa más famosa de de México? Sus palabras dejaron boquiabiertos a los fans de Galilea Montijo.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram)

¿Galilea Montijo es víctima de brujería? Mhoni Vidente dice por qué se cayó en el Carnaval de Mazatlán 2025

¿La caída de Galilea Montijo en el Carnaval de Mazatlán 2025 fue producto de la brujería?

Esta fue la pregunta que le habría hecho el público a Mhoni Vidente, quien lejos de ver un mal presagio, dijo que la caída de Galilea le augura puras cosas positivas.

“Cuando tú te caes [...] es que te está tumbando todas las energías negativas y eso hace que te vengan cosas más favorables [...] Es que te va a venir o mucho dinero, embarazo o casamiento”, explicó.

Con base en ello, Mhoni Vidente dijo que “a Galilea le viene o casamiento o tener un hijo o mucho dinero”.

“Así que a Galilea no creo que le estén haciendo brujería, simplemente es el mal de ojo, ¿no?, cuando estás muy visto, dicen, ‘ay, me están viendo mucho, me tumbas con la mirada, déjame de ver”.

Galilea Montijo confesó que desea tener un hijo con Isaac Moreno, ¿se le hará realidad?

A finales de 2024, en su programa Netas Divinas, Galilea Montijo reveló que le encantaría quedar embarazada de su novio, Isaac Moreno -de 42 años de edad-.

La conductora del programa Hoy dijo que ha platicado del tema con el modelo, quien está de acuerdo, sin embargo, dijo que al parecer ese deseo no se concretará.

Y es que, confesó que ya ha intentado varias veces embarazarse de forma natural, sin éxito.

Esto ha llevado a Galilea Montijo y a su pareja a buscar

ayuda profesional para hacer su sueño realidad, lo que los llevó a encontrar una clínica en Barcelona, España, donde les dieron la opción de comprar un óvulo.

¿Ya hicieron la adquisición? Galilea Montijo dijo que ha seguido investigando sobre sus opciones, pero no reveló si ya se decidió a comprar el óvulo.