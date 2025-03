¿Nueva pelea entre conductoras? Galilea Montijo asegura que “no ve a Flor Rubio” y así le responde tras la polémica que se generó y que involucra a Capi Pérez.

Galilea Montijo -de 51 años de edad- se convirtió en tendencia luego de un polémico comentario que hizo durante su participación en el podcast de Karime Pindter.

Y es que Galilea Montijo señaló que no conocía al Capi Pérez -de 38 años de edad- e incluso contó una anécdota del pasado cuando le mencionaron que él se había burlado del programa Hoy.

Los comentarios de Galilea Montijo molestaron a Flor Rubio, pues criticó a la conductora de Hoy por no conocer al Capi Pérez cuando se ha convertido en un referente de la televisión.

Ahora es Galilea Montijo quien le respondió a Flor Rubio -de 53 años de edad- , pero la conductora de Venga la Alegría no se quedó callada.

Galilea Montijo le responde a Flor Rubio tras polémica que involucra al Capi Pérez

En un encuentro con varios medios de comunicación, Galilea Montijo fue cuestionada sobre las palabras de Flor Rubio.

Galilea Montijo aseguró que no ve a Flor Rubio pero siempre ha tenido una muy buena relación con ella, pero ahora había tergiversado sus palabras.

En ese sentido, Galilea Montijo destacó que Flor Rubio había sacado de contexto sus declaraciones sobre el Capi Pérez.

“No yo no veo a Flor Rubio. Yo a Flor, lo único que ha tenido de mi parte, es que siempre la he tratado muy bien, que ella malinterprete lo que yo comenté en un podcast, como hace todo el mundo, no es mi culpa” Galilea Montijo

Galilea Montijo aseguró que ella contó una anécdota del pasado, pero que ahora ya conoce al Capi Pérez.

“Yo conté una anécdota, o sea, después de muchos años ya sé quién es, un conductor de en frente, cuando, en ese momento él salió y dijo algo de nosotros, la verdad yo no sabía que había otro ‘Capi’, lo sigo sosteniendo” Galilea Montijo

De manera contundente, Galilea Montijo destacó que si Flor Rubio quiere cambiar sus declaraciones, no es su culpa y no podía hacer nada.

“Ya que Flor Rubio lo quiera tergiversar todo y cambiarlo, ya no es mi culpa muchachos. Ella es responsable de lo que dice y lo que entienda” Galilea Montijo

Flor Rubio no se queda callada y así le responde a Galilea Montijo tras asegurar que no la ve

Tras las declaraciones de Galilea Montijo, Flor Rubio no se quedó callada.

En su programa Dulce y Picosito, Flor Rubio aseguró que no sacó de contexto las palabras de Galilea Montijo y que ella nunca habló en pasado.

Flor Rubio destacó que Galilea Montijo si contó la anécdota, pero en todo momento habló en presente y reafirmaba que no conocía al Capi Pérez.

Incluso Flor Rubio compartió la captura de varios medios en donde hablaban lo mismo que ella, de esta manera quería comprobar que la que no se supo expresar fue Galilea Montijo.

Flor Rubio dejó en claro que no tiene un problema con Galilea Montijo e incluso dejó en claro que cuando trabajaron juntas en Hoy siempre tuvieron una buena relación.

Sin embargo, Flor Rubio reafirmó que para ella Galilea Montijo debería de conocer a las figuras del espectáculo, pues no sabe si por su trabajo en alguna ocasión tenga que entrevistar al Capi Pérez.

¿Por qué comenzó la pelea entre Flor Rubio y Galilea Montijo?

Galilea Montijo acudió al podcast de Karime Pindter donde fue cuestionada sobre diferentes temas.

En una parte del programa, Karime Pindter le cuestionó a Galilea Montijo sobre en qué programa le gustaría trabajar si no tuviera otra opción: Venga la Alegría o Sale el Sol.

Karime Pindter incluso le preguntó a Galilea Montijo si le gustaría trabajar con el Capi Pérez.

Galilea Montijo de inmediato señaló que no los conocía pues no los veía, porque justo en ese momento ella se encontraba trabajando en el programa Hoy.

“Ni los conozco, nunca los he visto en mi vida porque a esa hora, a qué hora vas a estar viendo televisión, yo no veo ni los programas de otro lado porque estoy metida en mi chamba” Galilea Montijo

Sin embargo, Galilea Montijo recordó una anécdota cuando le mencionaron algo que habría dicho el ‘Capi’ sobre ellos y pensó que se referían a su compañero del clima y no al conductor de la competencia.

“No tengo el gusto de conocerlo, no sé quién es. No es cuestión de competencia ni nada, me lo hicieron saber porque él se burló de nosotros, algo dijo y yo pensé, la competencia la traen ellos en su cabeza” Galilea Montijo

Galilea Montijo aseguró que no tiene tiempo de ver los programas de su propia empresa y que incluso ella no se ve al aire, porque es muy crítica.

“Nunca lo he visto en mi vida porque, ¿a qué hora vas a estar viendo televisión? Yo ni siquiera veo los programas de mi propio canal, porque estoy metida en mi chamba” Galilea Montijo

Estas declaraciones molestaron a Flor Rubio y en su programa Dulce y Picosito señaló que la actitud de Galilea Montijo era “payasaditas de conductoras importantes”.

“Honestamente, me pareció totalmente poco creíble. ¿En qué mundo vive Galilea? Ella dijo en el pódcast: ´Yo me la paso todas las mañanas trabajando, no veo los programas´. Claro que no los ve, yo tampoco los veo, pero vivo en este mundo y sé quién es quién” Flor Rubio

Flor Rubio aseguró que una persona tan importante como Galilea Montijo debería de conocer las figuras representativas de la competencia.

“Es una figura muy importante en TV Azteca, como lo es Galilea para Televisa. No conocer al Capi es como no vivir en este mundo. Si de verdad no lo conoce, no vive en ese mundo” Flor Rubio

Flor Rubio destacó que no era porque ella trabajaba con el Capi Pérez, sino porque en el espectáculo se debe de conocer a la competencia, aunque no necesariamente los tenga que ver.

“No digo que tenga que ver Venga la Alegría, pero al menos debería saber quién es quién. Esas son payasaditas de conductoras importantes” Flor Rubio