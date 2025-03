Desde hace algunos años se rumora que Televisa ha estado retirando exclusividades por recorte de presupuesto, medida que hoy afectaría a Galilea Montijo, exnovia de Cuauhtémoc Blanco.

Por lo que Galilea Montijo informa cuál es su relación actual con la empresa de San Ángel así como habla de la situación por la que atraviesa su expareja Cuauhtémoc Blanco.

Cabe mencionar que la conductora de Hoy mantuvo un noviazgo con el exfutbolista de tres años. Estuvieron juntos entre los años 2002 y el 2005.

Galilea Montijo aclara si perdió la exclusividad en Televisa

En un breve encuentro con la prensa, Galilea Montijo dijo no estar enterada que Televisa está quitando exclusividades.

Por lo que al escuchar que se rumora que ella perdió exclusividad, Galilea Montijo -de 51 años de edad- se mostró sorprendida y enseguida tomó a broma el tema.

“Ah, me estás avisando. No sabía. Qué bárbaros”, dijo en tono sarcástico cuando un reportero le preguntó por su exclusividad.

Y acto seguido indicó que a ella nadie le ha quitado nada por lo que su relación con la televisora sigue siendo estable y sobre todo buena.

“¿Me estás avisando que me la quitaron? Hasta hoy yo sé que no. ¿Quién dijo? Ay ya las fuertes cercanas ya no se usan” Galilea Montijo

Galilea Montijo se niega a hablar de polémica de Cuauhtémoc Blanco

Cuahtémoc Blanco, exfutbolista y exnovio de Galilea Montijo, ha tenido días complicados desde que su media hermana levantó una denuncia en su contra.

Esto luego de que Nidia Fabiola Blanco Fernández, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, denunciara al exnovio de Galilea Montijo por intento de intento de violación en grado de tentativa.

Hecho que habría ocurrido a finales del 2023 y que el también exgobernador de Morelos y actual diputado federal de Morena, de 52 años de edad, niega.

Cuauhtémoc Blanco, diputado federal (Cuartoscuro)

Tema del que Galilea Montijo prefiere no hablar pues asegura no se quiere meter en la vida de nadie y mucho menos de gente conocida.

“No sé, muchachos. No me gusta hablar de mí, menos de alguien más”. Galilea Montijo

Así como la conductora televisiva, en este momento, también se niega a dar su apoyo a las mujeres que sufren violencia de cualquier tipo.

“Yo no quiero meterme en temas que no me corresponden”, dice con el objetivo de que sus declaraciones no se salgan de contexto.