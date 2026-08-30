A través de sus redes sociales, Jorge “El Burro” Van Rankin se despidió de su cuñada Ana Lucía Bleizeffer, con un emotivo mensaje donde se resalta la profunda conexión familiar y la tristeza por su partida prematura.

“No sé cómo se despide uno de alguien que no tenía que irse todavía. No sé qué palabras pueden existir cuando la vida decide llevarse a una persona tan joven, tan irreverente, tan única cuando todavía quedaban tantos años, tantos planes, tantos momentos por vivir” Jorge “El Burro” Van Rankin

Burro Van Rankin confesó que se trata de un duro golpe, pero la muerte no le podrá quitar todos los buenos momentos que vivieron.

Ana Lucía Bleizeffer padecía insuficiencia renal crónica y diabetes, murió poco después de haberse sometido a un segundo trasplante de riñón lo que fue un duro golpe para la familia.

Así se despidió Burro Van Rankin de su cuñada Ana Lucía Bleizeffer

Jorge “El Burro” Van Rankin se despidió de su cuñada, Ana Lucía Bleizeffer, a través de un emotivo y desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram publicado en la madrugada del sábado 29 de agosto.

Burro Van Rankin despide a Ana Lucía Bleizeffer: "No tenía que irse todavía"

En su dedicatoria, el conductor expresó su dolor y reflexionó sobre lo inesperado de su partida y acompañó su publicación con una fotografía de Ana Lucía Bleizeffer.

“Hoy siento una tristeza difícil de explicar. De esas que no solamente duelen, sino que te hacen pensar en lo frágiles que somos y en cómo, de un momento a otro, todo puede cambiar para siempre” Jorge “El Burro” Van Rankin

Comenzó su mensaje cuestionando la pronta partida de Ana Lucía, destacó que el término de “cuñada” no era suficiente para describir su relación.

“Fuiste mi cuñada, sí, pero esa palabra se queda corta. Eras parte de la familia, parte de nuestras vidas, de nuestros recuerdos, de tantos momentos que hoy adquieren un valor diferente porque sabemos que ya no volverán a repetirse” Jorge “El Burro” Van Rankin

Burro Van Rankin confesó sentir una tristeza difícil de explicar que lo hizo pensar en “lo frágiles que somos y en cómo, de un momento a otro, todo puede cambiar para siempre”.

También mencionó el dolor de saber que ya no habrá más encuentros, risas ni abrazos.

Subrayó que, a pesar del dolor, la muerte no puede borrar el cariño, lo vivido ni los recuerdos que dejó en quienes la amaron.

“Y eso es quizá lo que más duele: saber que ya no habrá un próximo encuentro, una próxima conversación, una próxima risa, un próximo abrazo en este plano.Te fuiste demasiado pronto” Jorge “El Burro” Van Rankin

Burro Van Rankin reconoció que el mayor dolor es sentir que se debió de haber quedado más tiempo, pero nunca tendrán una explicación de por qué.

“Y ante algo así uno puede enojarse con la vida, preguntarse mil veces por qué, buscar explicaciones donde probablemente nunca las habrá. Porque hay cosas que simplemente no deberían suceder. Hay personas que sentimos que deberían haberse quedado mucho más tiempo” Jorge “El Burro” Van Rankin

Pese al dolor, Burro Van Rankin destacó que lo que no se puede llevar la muerte es todo lo que vivieron juntos y lo que dejó ella en sus vidas.

“Pero entre todo este dolor hay algo que la muerte no puede llevarse: lo que dejaste en nosotros.No puede llevarse los recuerdos. No puede borrar lo vivido. No puede desaparecer el cariño. Y jamás podrá quitarle a quienes te amamos y tuvimos el privilegio de haberte conocido. Hoy hay un lugar vacío, pero también hay una historia llena de ti” Jorge “El Burro” Van Rankin

Concluyó expresando su deseo de que ella pueda sentir todo el amor que dejó en la Tierra.

Burro Van Rankin despide a Ana Lucía Bleizeffer: "No tenía que irse todavía" (Captura de pantalla)

“Ojalá donde estés puedas sentir todo el amor que dejaste aquí. Ojalá puedas saber cuánto duele tu partida precisamente porque significaste mucho para nosotros. Me cuesta decir adiós porque, en el fondo, no quiero hacerlo. Por eso prefiero decirte hasta siempre” Jorge “El Burro” Van Rankin

Este fue el mensaje de Ana Lucía Bleizeffer antes de morir

Apenas un día antes de que se confirmara su muerte, el 26 de agosto de 2026, Ana Lucía Bleizeffer compartió un emotivo y esperanzador mensaje en su cuenta de Instagram.

En él, celebraba con gran optimismo lo que consideraba una nueva oportunidad de vida tras haberse sometido a un segundo trasplante de riñón (luego de haber recibido el primero en 2015).

“26 de agosto 2026 un día que jamás se me va a olvidar. Ha sido duro el proceso pero jamás nos rendimos. A Dios, gracias por regalarme una nueva oportunidad de vida” Ana Lucía Bleizeffer

Ana Lucía Bleizeffer dedicó unas profundas palabras de agradecimiento a su donante y se mostraba muy feliz de la nueva etapa que llegaría.

“Gracias por darme una parte de ti para que mi historia pudiera continuar. Este riñón lleva tu amor… y yo lo llevaré conmigo toda la vida” Ana Lucía Bleizeffer

Este mensaje se convirtió en un desgarrador testimonio de su lucha, pues trágicamente murió poco después debido a complicaciones de salud relacionadas con la diabetes y la enfermedad renal crónica que padecía.