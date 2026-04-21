Bárbara Torres fue hospitalizada en Matamoros y aclara cuál es su estado de salud, luego de que sus seguidores se alarmaran tras ser captada en una ambulancia.

La actriz se encontraba en Tamaulipas por una presentación teatral, cuando el 18 de abril fue trasladada al hospital tras desvanecerse en su hotel.

Bárbara Torres aclara su estado de salud tras ser hospitalizada en Matamoros

En entrevista con De Primera Mano, Bárbara Torres reveló que está estable y no presentó nada de gravedad, solo estaba deshidratada y agotada por su carga de trabajo.

La actriz menciona que solo le colocaron un suero y posteriormente fue dada de alta.

“Estoy bien, nunca estuve mal. Solo fue una deshidratación” Bárbara Torres

EN VIVO Bárbara Torres aclara su estado de salud: fue un DESHIDRATACIÓN. #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/Ftiz3zX7rW — De Primera Mano (@deprimeramano) April 21, 2026

Bárbara Torres asegura que está bien de salud, pero pidió a los usuarios de redes sociales que dejen de compartir noticias falsas sobre los artistas.

Ya que asegura que hubo personas que aseguraron que había muerto y esto asustó a sus hijos.

Por otro lado, Bárbara Torres defendió a Sabine Moussier, quien se molestó con un reportero por grabar a Bárbara Torres en la ambulancia.

Bárbara Torres asegura que Sabine Moussier solo le pidió que no la grabara, pues ella no quería que sus hijos se enteraran de la situación.

Bárbara Torres pide a los medios no ser tan “alarmistas”

La salud de Bárbara Torres está bien y agradeció a quienes se preocuparon por ella, por lo que hizo una petición a los medios.

Bárbara Torres pidió a los reporteros que no sean tan alarmistas con sus títulos, pues estos pueden preocupar a los familiares de los famosos.

“Me generó mucha angustia que mis hijos se angustiaran por una cosa que fue nada”, dijo Bárbara Torres, quien reitera que no padeció nada grave.