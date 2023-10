Bárbara Regil enseñó piel luciendo un extravagante vestido fucsia en la boda de su hermana, Michelle de Regil, de 32 años de edad.

Aunque en redes sociales la criticaron por el diseño de su vestido, Bárbara Regil -de 36 años de edad- no se quedó callada.

Pues en las historias de la plataforma, Bárbara Regil les contestó a las usuarias que “no entienden” y criticaron su vestido.

Durante el primer fin de semana del mes octubre del 2023, la hermana menor de Bárbara Regil se casó por el civil.

Por lo que en su cuenta oficial de Instagram, junto con una felicitación los novios, Bárbara Regil publicó varias fotografías del evento.

Sin embargo, la famosa fue duramente criticada debido a que su vestido enseñaba demasiada piel; el corsé dejaba al descubierto el trabajado abdomen de Bárbara Regil.

El vestido de la famosa fue calificado de “naco” e “inapropiado” para la celebración, ya que las bodas son eventos formales.

Pero en esta ocasión, Bárbara Regil no se quedó callada y les contestó en las historias de la plataforma a todos las haters que “no querían entender” su estilo.

“No tienes nada que entender así como podría yo no entrar tu moda. Pero no me meto... porque respeto tu moda uy aunque no es mi estilo me parece que te ves muy bonita y te queda increíble”

Bárbara Regil